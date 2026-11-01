Sorpresivo: por qué Santi Maratea decidió cerrar su cuenta de Instagram

Santi Maratea confirmó que cerrará su cuenta de Instagram y dio detalles de la decisión que ya está tomada.

Una de las revelaciones que sorprendieron fue la que hizo Santi Maratea respecto al cierre de su cuenta de Instagram que es una de sus fuentes de ingresos más importantes. La confesión la hizo en el programa PH Podemos Hablar en el que también estuvo en el foco de la polémica por el enfrentamiento que tuvo con la China Ansa .

Según contó, se trata de una decisión que viene analizando hace tiempo ya que en esa red social no sólo trabaja él sino también otras personas para mantenerla. La revelación de Maratea se dio justo en el momento del programa donde le piden a los invitados tirar un papel al fuego como símbolo de lo que se quiere dejar atrás.

En el marco de una ceremonia de transmutación del fuego en PH, comenzó contando: "Voy a cerrar mi cuenta de Instagram que es mi mayor capital y representa para mí mucho trabajo de muchos años, pero la voy a cerrar". Ante la afirmación, el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le preguntó sobre el motivo de la decisión y Maratea contestó: "Es lo que tengo que hacer".

Si bien, la cuenta de Instagram @santimaratea aún está activa con casi tres millones y medio de seguidores, al parecer el influencer tiene la decisión tomada.

Según expresó se trata de una decisión que la está pensando hace meses: "Vengo trabajando en cómo hacerlo porque es mi mayor capital y hay algo ahí emocional que está en juego. También tengo que pensar en los equipos con los que trabajo que vivimos todo de mi cuenta".

En medio de la declaración, volvió a recalcar que lo tiene que hacer a pesar del "miedo" que le causa la decisión. "Ese miedo es el guía, es lo que debo superar", afirmó.

Para concluir contó una anécdota sobre el día que decidió que iba a cerrar su cuenta: "Estaba yendo a Pilar en auto y me bajó la información". Sin dar mayores datos sobre ese momento, selló el momento tirando el papel al fuego con certeza que ese es el próximo cambio que va a enfrentar Santi Maratea.