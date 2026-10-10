sábado 10 de octubre de 2026
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10 de octubre de 2026
Inversión.

Salud pública: inauguraron un nuevo CAPS en Burzaco con seis consultorios y farmacia

El nuevo CAPS de Burzaco amplía la atención de salud en Almirante Brown con seis consultorios, pediatría, odontología, vacunatorio y farmacia.

Salud pública: inauguraron un nuevo CAPS en Burzaco con seis consultorios y farmacia.

Salud pública: inauguraron un nuevo CAPS en Burzaco con seis consultorios y farmacia.

El nuevo CAPS de Burzaco quedó inaugurado con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y autoridades municipales de Almirante Brown. El Centro de Atención Primaria de la Salud N° 9 “Floreal Ferrara”, ubicado en Bradley al 1200, cuenta con instalaciones renovadas para ampliar y mejorar las prestaciones médicas destinadas a los vecinos.

Del acto participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; Mariano Cascallares; el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, entre otras autoridades.

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Qué servicios de salud ofrece el Caps

El centro de salud está ubicado en Bradley al 1200 y cuenta con seis consultorios, además de espacios específicos para odontología, ginecología y pediatría. También dispone de servicios de obstetricia, psicología, enfermería y vacunación.

El edificio incorpora una farmacia, sectores administrativos y de Dirección, sanitarios y un salón de usos múltiples (SUM). Allí también se brindan prestaciones de clínica médica y trabajo social, entre otras, con un enfoque integral de la salud.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones, descubrieron una placa conmemorativa y participaron del tradicional corte de cintas.

Cascallares destacó la renovación de los centros de salud del distrito y sostuvo que la obra representa un avance en la infraestructura sanitaria local. Según expresó, todos los edificios de los CAPS de Almirante Brown son nuevos o fueron renovados.

Por su parte, Kicillof remarcó la importancia de acercar los servicios médicos a los barrios para garantizar el acceso a la salud, independientemente del lugar de residencia.

Un edificio diseñado para potenciar la salud pública

La construcción se levantó sobre un terreno de 712,40 metros cuadrados, con 320,20 metros cuadrados cubiertos y otros 16,60 semicubiertos. Su diseño contempla una circulación central que conecta las distintas áreas y patios que permiten el ingreso de luz natural y ventilación.

El CAPS “Floreal Ferrara” integra la red de 33 centros de atención primaria con los que cuenta Almirante Brown en sus distintas localidades.

También participaron de la recorrida la secretaria de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Gabriela Fernández; el secretario de Salud, Walter Gómez; y la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso.

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