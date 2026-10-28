Renovaron un centro de salud en Llavallol para mejorar la atención médica

Los vecinos ya tienen un lugar completamente renovado para recibir atención médica de calidad. El Municipio de Lomas finalizó las obras y reabrió las puertas del Centro Integral de Salud (CIS) Llavallol , que cuenta con nuevos consultorios y servicios gratuitos.

"Después de las obras y la instalación del equipamiento, abrimos las puertas del CIS Llavallol para ofrecer una atención mejor y más cercana a todos los vecinos. Estamos haciendo obras concretas de modernización que mejoran la salud pública en cada uno de los barrios", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Ubicado sobre la calle Ramón Pareta 593 , en el Barrio El Campanario , el CIS Llavallol se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en odontología, ginecología, obstetricia, psicología, clínica médica, pediatría, nutricionista, vacunación y farmacia . La sala también cuenta con guardia las 24 horas .

Además de modernizar los consultorios, la sala de espera y la administración, las cuadrillas trabajaron en la renovación de techos, pisos, revestimientos e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

En Llavallol también falta poco que terminen las obras de renovación en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557. La sala contará con recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología.

Este año, el Municipio remodeló el CIS Albertina y el CIS La Salud como Derecho de Fiorito. Y actualmente trabajan en el CIS Luis Agote y el CIS Eva Perón, ambos ubicados en la localidad de Centenario.

Jornada de salud integral en Llavallol

El Municipio de Lomas está haciendo operativos de salud para niños y niñas de 2 a 14 años con el objetivo de descentralizar la atención médica y acercar servicios a las familias.

La próxima jornada será este sábado 31 de octubre, desde las 9, en el Club La Polonesa de Llavallol (Hernández 211) donde los profesionales realizarán controles pediátricos y mediciones de peso y talla para evaluar el estado nutricional y controlar el crecimiento. También habrá vacunación y firma de libretas de Asignación Universal por Hijo. El operativo es con cupos limitados así que se recomienda a las familias que vayan con tiempo para acceder a la atención.