Una obra clave en Llavallol: ampliaron los desagües y repavimentaron las calles del barrio

Vecinos de Llavallol pidieron que se hagan las obras para mejorar la infraestructura.

En Llavallol finalizó una importante obra hídrica que permitió ampliar y mejorar la red de desagües pluviales . Los trabajos a cargo del Municipio de Lomas fueron en respuesta a un pedido de los vecinos y vecinas que buscaban una solución para mejorar la infraestructura del barrio.

El proyecto junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se desplegó sobre la calle Melber a lo largo de 2 kilómetros y medio con el propósito de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones durante las lluvias . Las cuadrillas construyeron 1.400 metros de cañerías a lo largo de los tres frentes para reforzar la red pluvial y también incorporaron sumideros, cámaras y la reconstrucción de 2.300 metros cuadrados de calles en hormigón y un complemento de otros 3 mil metros cuadrados de repavimentación en carpeta asfáltica.

Las obras fueron solicitadas por vecinos de Llavallol que forman parte de la Mesa de Participación Ciudadana . Además de un sistema hídrico renovado, la comunidad tiene calles mejoradas para el tránsito vehicular y la circulación peatonal.

" Lomas de Zamora , como muchas regiones bonaerenses y de todo el país, puede verse afectada en los próximos meses por lluvias inusualmente intensas como consecuencia del fenómeno climático El Niño , por eso son fundamentales estas tareas para prevenir anegamientos. Ante un Gobierno Nacional que paralizó la obra pública por completo, abandonando incluso frentes que ya estaban en ejecución y dejando a miles de vecinos a la deriva en el momento en el que más nos necesitan, desde el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad articulamos y trabajamos en conjunto para cuidar a las familias", destacó el intendente Federico Otermín .

Además de un sistema hídrico renovado, los vecinos tienen calles mejoradas para el tránsito.

La nueva red hídrica se ejecutó sobre distintas calles como Polonia, Melber, Doyhenard, Wright, Luján y Viera. Y los últimos trabajos consistieron en la repavimentación de los cruces de Melber con Polonia, José Hernández, Doyhenard, Sarratea, Frías y Viera.

Nueva edición de la Mesa de la Comunidad en Llavallol

La Mesa de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas para promover espacios de diálogo en todas las localidades de la ciudad, tratar diferentes problemáticas y pensar soluciones.

El martes 13 de octubre habrá un encuentro en la calle Luzuriaga 308, de Llavallol, donde los vecinos tendrán la oportunidad de compartir propuestas y seguir fortaleciendo la participación comunitaria.

Mientras que el domingo 15 de noviembre, de 14 a 19, en el Parque de Llavallol habrá una nueva edición del ciclo Cultura en las Plazas para que los vecinos disfruten de una jornada artística al aire libre. Los músicos, actores, escritores, narradores y artistas que quieran participar del encuentro tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram del CGM Llavallol.