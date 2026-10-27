Corría una picada y atropelló a un menor con el auto de la pareja del "Rey de La Salada"

La bicicleta del menor atropellado y el auto que lo embistió.

Un jubilado que corría una picada atropelló a un chico de 14 años que iba en bicicleta en la localidad de Guernica . La titular del auto es la pareja del empresario Jorge Castillo , conocido como el “Rey de La Salada” , quien asegura no saber cómo el vehículo llegó a manos del acusado.

El hecho ocurrió este domingo. El menor pedaleaba por el cruce de las calles Eva Perón y 113 cuando fue violentamente embestido por un Audi Q7 que circulaba a toda velocidad. El violento impacto lo hizo volar por el aire y el auto lo arrastró varios metros .

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El vehículo era manejado por Miguel Monteferrante, un hombre de 68 años oriundo de Glew , quien fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°1 de Presidente Perón. La causa fue caratulada como “lesiones culposas agravadas” .

Si bien el conductor se negó a declarar ante el fiscal, una grabación de una cámara de seguridad mostró que estaba corriendo una picada con un Peugeot 308 . La persona que manejaba ese otro vehículo también fue notificado de la causa, aunque no fue detenido.

El menor quedó internado en grave estado. Tiene múltiples traumatismos y lesiones. El parte oficial indicó un “traumatismo cerebral, traumatismos múltiples, lesiones por arrastre en tórax, abdomen y flanco derecho, con equimosis y lesiones de piel y presenta deterioro sensorio con alteración neurológica y respiratoria”.

El vínculo con El Rey de La Salada

Natalia Luengo junto a Jorge Castillo, el "Rey de La Salada".

La investigación arrojó un dato llamativo. La titular del Audi es Natalia Paola Luengo, pareja del polémico “Rey de La Salada”. La mujer había fijado un domicilio en la localidad de Temperley para registrar el auto.

Luengo había sido detenida el año pasado junto a Castillo, en el marco de la causa por lavado de dinero y evasión en torno a la feria La Salada, el popular paseo de compras de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. En abril de 2026 recibió la falta de mérito.

Por el momento, no se determinó cuál es el vínculo de la mujer con el jubilado detenido por atropellar al menor en Guernica. Luengo aseguró que ella había cedido el auto en comodato años atrás a un hombre cercano a su familia que murió en 2021. Desde entonces, esperó la evolución del vehículo y nunca lo recibió. No sabe cómo llegó a manos del acusado.

Lo que sí se confirmó, según fuentes judiciales, es que el auto registra casi 80 multas desde el año 2013, la mayoría por exceso de velocidad.