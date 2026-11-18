Sol Pérez fue la invitada especial en la noche de última chance donde los participantes de Masterchef Celebrity debieron combinar el ejercicio y la cocina. Además, fue su regreso al certamen de Telefe, donde tuvo un recordado paso hace un par de años.

Entonces, Dolli Irigoyen reveló: “La consigna de hoy es que presenten un plato libre, dulce o salado, que tiene que contener yogurt. Que sea completo desde el sabor hasta las preparaciones, y eso no empieza a la hora de cocinar, empieza en el mercado, para eso 3 minutos. Van a tener una personal trainer de lujo”.

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Luego, Wanda Nara presentó a Sol Pérez, quien ingresó al estudio confesando que será exigente: “Estoy malísima chicos, porque no entrené, vine mala”.

Ante la visita de la exparticipante, Damián Betular reveló: “El desafío de esta noche por supuesto incluye una actividad física y Sol va a ser la encargada de llevarlos por el buen camino. Una vez que arranque la cocina, Sol va a ser la encargada de marcar el inicio y el fin de la actividad que van a tener que realizar, con su silbato”.

Todos cumplieron con las pruebas de Sol Pérez

A los pocos minutos de que arrancan a cocinar, Sol Pérez llamó a la China Ansa y Juli Poggio y les propone que hagan 10 sentadillas pasándose una pelota de 3 kilos.

Luego fue el turno de Hernán “Mala Fama” Coronel y Pablo Migliore, Sol les da un ejercicio de brazos y Damián Betular los desafía a hacer 30. Rápidamente le tocó a Rocío Robles y Marta Fort de pasar al frente y la invitada les propone que hagan 10 abdominales cada una, chocándole las manos a la otra.

Luego pasaron Karina Mazzocco y Pablo Giralt, y Sol Pérez comentó: “Es una entrada en calor, pero no lo voy a mostrar yo, lo va a mostrar Betu”. Entonces, el jurado les muestra cómo tienen que hacer la escalerita y los dos participantes lo copian.

Por último fue el turno de Edith Hermida. Damián Betular le propuso a Sol Pérez que le pida el ejercicio más difícil. Ambas hicieron el ejercicio de las sentadillas pasándose una pelota de 6 kilos.