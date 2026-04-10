Martín Catoira muestra sus canciones en formato acústico en Banfield

Luego del éxito que fue su segunda presentación en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora en octubre de 2025, Martin Catoira vuelve a salir a escena en vivo. La cita será el sábado en Conurbania Parque de Banfield en formato acústico.

“La experiencia del Teatro fue inolvidable, el público salió muy conforme no sólo con la música, sino que también con lo que vio en el escenario y en la pantalla. Por eso, ahora queremos mostrar esas canciones con otra vestimenta, para que no pierda la esencia que nos caracteriza y que a su vez sea algo diferente”, cuenta Martín Catoria.

Para agendar. El Kuelgue vuelve a los escenarios de la Provincia

Para agendar. El Bahiano regresa a Lomas para recorrer sus 35 de trayectoria

El repertorio del músico banfileño tendrá los éxitos de “Despertar”, del segundo disco solista, y algunas de las canciones de “Existir”, el tercer material de nueva etapa.

Este álbum lo está trabajando junto a sus músicos: Iván Gramático, que también es el productor de los temas; Alejo Medina, en el bajo; Ariel Sciacchinato, en la batería. La cita también tendrá invitados especiales para acompañar la diversidad artística del espectáculo.

image Martin Catoira, en vivo.

Martín Catoira no para

Martín Catoira comenzó a estudiar en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield a los 9 años, luego de que su abuelo materno le transmitiera su pasión por la guitarra clásica.

Su carrera musical siguió por los caminos del rock/pop argentino formando parte de diferentes bandas, como Presión Rock, que le permitieron recorrer su país con diferentes giras, editar tres discos, tocar en radios y televisión. En 2016, comenzó su carrera solista realizando su espectáculo “Un Viaje al Final de tus cuerdas”.

Embed

En 2023 los desafíos no pararon. “Despertar” fue su segundo disco solista, el quinto en total de su carrera. Su nombre no fue solamente la literalidad de la palabra y su verbo, fue algo mucho más profundo.

En 2025, Martin realizó su tercera gira por España y País Vasco, y en la que también se sumó París a la agenda musical. Para 2026 los desafíos musicales siguen con la grabación y producción de su tercer álbum solista.