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5 de abril de 2026
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El Kuelgue vuelve a los escenarios de la Provincia

El Kuelgue, la banda que lidera Julián Kartun, se presenta en el Hipódromo de La Plata. Acaban de lanzar una colaboración con Litto Nebbia.

El Kuelgue, en la Provincia.&nbsp;

El Kuelgue, en la Provincia. 

El Kuelgue, la banda que lidera el actor y cantante Julián Kartun, regresa a los escenarios de la Provincia para salir a escena en el Hipódromo de La Plata luego de pasar por las principales citas rockeras de la Argentina.

La banda se presentará el sábado 18 de abril desde las 19 en Hipódromo de La Plata. Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

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El Kulegue, en la Provincia.

El Kulegue, en la Provincia.

El Kuelgue con Litto Nebbia

Semanas atrás El Kuelgue y Litto Nebbia se unieron en un cruce histórico e intergeneracional. Después de pasar tres días de ensayos en el estudio El Cofre, grabaron la Portal Session #07 en vivo con la producción musical de Ale Kurz, co-creador de las sessions.

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Las cinco canciones fueron grabadas en medio del anfiteatro el Pez de Portal Bosque, un espacio cultural ubicado en La Barra, en Punta del Este.

La sesión es una especie de ritual cósmico en el bosque. El círculo de madera, los crop circles, las líneas rojas que están pintadas en el pasto, funcionan como un portal temporal donde confluyen los caminos de distintas generaciones, músicas y sensibilidades en un punto de encuentro. Todo se entrelaza en un momento único.

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