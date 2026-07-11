Álex Valdez Chamorro, sobre su gol olímpico en Los Andes: "Intenté tirarla cerrada para complicar al arquero"

Los Andes necesitaba ganar para espantar los fantasmas tras dos caídas en fila, y lo hizo con autoridad en su estadio. El equipo conducido por Leonardo Lemos se impuso con un claro 3-1 sobre Ciudad Bolívar , pero todas las miradas de la tarde se las llevó una obra de arte: el gol olímpico de Alex Valdez Chamorro.

A los 50 minutos de juego, el volante se paró desde el rincón derecho y sacó un zapatazo que se cerró de manera magistral, dio en el poste y se metió al arco custodiado por Rufinetti. Ese grito significó el 2-0 parcial y el quiebre definitivo del partido.

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Al término del encuentro, el mediocampista charló con la prensa sobre su noche soñada y el presente del plantel. Con la timidez propia de los juveniles pero la soltura que demuestra con la pelota en los pies, Valdez Chamorro repasó la jugada que hizo delirar a la tribuna del Eduardo Gallardón.

El juvenil ex-Lanús fue la gran figura de la tarde en Lomas y cortó la racha negativa del Milrayitas. A propósito, sostuvo: "En la semana practicamos mucho la pelota parada con el cuerpo técnico porque sabíamos que ellos se defienden bien. En ese córner intenté tirarla muy cerrada, buscando el área chica para complicar al arquero o ver si alguno la desviaba. Le pegué con fe, pero cuando vi que pegó en el palo y entró no lo podía creer. Es mi primer gol olímpico y es una alegría enorme, más que nada porque sirvió para darle tranquilidad al equipo".

El triunfo fue un desahogo para el conjunto de Lomas de Zamora, que venía golpeado tras perder ante Deportivo Madryn y Almirante Brown. Con estos tres puntos, el Milrayitas se prende nuevamente en la pelea alta de la Zona A.

"Veníamos de dos partidos donde las cosas no salieron y nos dolió perder terreno. Pero este grupo tiene mucha personalidad. Sabíamos que Bolívar iba a ser un rival durísimo porque venía pegado a nosotros en la tabla. Por suerte pegamos en los momentos justos con los goles de Mauricio (Asenjo) y Matías (González), y pudimos regalarle este triunfo a nuestra gente que se lo merecía", aseguró Valdez Chamorro.

LOS GENIOS HACEN ESO



Así fue el segundo de la tarde. Gol olímpico clavó el pibe Alex Valdez Chamorro. pic.twitter.com/mwaLobVnOj — Club Los Andes (@clublosandes) July 11, 2026

Su presente en Los Andes

Llegado a principios de año a préstamo desde Lanús, el joven de Guernica se transformó en la manija futbolística del equipo y se ganó la titularidad indiscutida a base de rendimientos altos.

"Estoy muy agradecido a Los Andes, a los chicos y a Leonardo (Lemos) por la confianza que me dan desde que llegué. Me siento muy cómodo en el club. Ahora hay que disfrutar el fin de semana, descansar y ya meter la cabeza en la próxima final porque este torneo es larguísimo y queremos pelear arriba hasta el final", reconoció el mediocampista.