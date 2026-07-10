viernes 10 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
Buenas noticias.

Con tres regresos y dos refuerzos, Los Andes piensa en Ciudad de Bolívar

El entrenador de Los Andes, Leonardo Lemos, recupera tres jugadores y suma dos caras nuevas en ofensivas para afrontar un duelo clave por la Primera Nacional.

Los Andes ultima detalles para recibir a Ciudad de Bolívar.

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Los Andes podrá contar con cinco futbolistas que no pudo utilizar en la derrota por 1 a 0 ante Almirante Brown y esto es celebrado por el entrenador Leonardo Lemos de cara al encuentro del sábado, a partir de las 15, ante Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional.

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En el encuentro ante el Mirasol, el Milrayitas sintió las bajas de Asenjo, Grance y Villarreal, como así también la falta de variantes para ir por el empate tras el gol del conjunto de Isidro Casanova sobre los 30 minutos del complemento. Por eso, con los tres regresos, más las dos incorporaciones que sumó en los últimos días, cambió el panorama en el elenco de Lomas de Zamora para lo que viene en el campeonato.

Tres regresos y dos caras nuevas: las buenas noticias para Leonardo Lemos

Ahora, en lo que respecta el próximo encuentro, se perfilan varios cambios importantes. Por empezar, Asenjo y Grance volverían al equipo titular, mientras que resta definir si Facu Villarreal también se suma al 11 inicial o se mantiene Camilo Viganoni en la delantera.

A esto se le agrega que tanto Tisera, que firmó el viernes y ya lleva una semana con el plantel, como González ocuparían un lugar en el banco de suplentes, dándole más variantes ofensivas en el banco de suplentes en caso que haya que retocar algo durante el partido.

La duda, en tanto, pasa por Sergio Ortiz. El mediocampista central, uno de los mejores futbolistas de Los Andes en la temporada, no pudo completar los 90 minutos por una molestia física en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. Por eso, sin un parte oficial del club, su presencia será una incógnita hasta último momento.

Lo que se viene a Los Andes en la Primera Nacional

Después del partido de este sábado ante Ciudad de Bolívar en el estadio Eduardo Gallardón, el equipo de Lomas enfrentará de visitante a Defensores de Belgrano y más tarde recibirá a Deportivo Madryn, en lo que será una seguidilla clave para afianzarse en los primeros puestos de la zona A.

En este contexto, hay tres pilares del equipo que están al límite de amonestaciones, ya que Gabriel Cañete y Daniel Franco acumulan cuatro, mientras que Asenjo, que ya purgó la roja recibida en Puerto Madryn, se mantiene con nueve.

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