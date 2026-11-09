La Biblioteca Popular Julio Cortázar de Banfield prepara su primera feria del libro

La Biblioteca Julio Cortázar de Banfield abre sus puertas para presentar su primera feria del libro.

Por primera vez, la emblemática Biblioteca Popular Julio Cortázar de Banfield presentará una feria del libro y para eso lanzó una convocatoria para abrir la propuesta a escritores y editoriales de distintos lugares que quieran ser parte de esta alternativa en uno de los lugares con más historia en la zona.

La feria será este sábado en Miguel Cane 967, Banfield, y va a contar con escritores, narradores, librerías y editoriales, historietistas, y mucho más ya que se hizo una intensa convocatoria para que se sumen stands al espacio que realiza distintas actividades abiertas a la comunidad.

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Apuntan que la feria del libro con entrada gratuita contenga amplitud de títulos y géneros, así los vecinos que se acerquen van a poder recorrer el espacio y conocer no sólo libros de distintas temáticas para comprar, también se va a poder adquirir fanzines, crónicas, ilustraciones, revistas y descubrir encuadernadores y poetas.

Los escritores, narradores, las librerías y editoriales que quieran ser parte de esta primera feria del libro pueden sumarse consultando a través del mail [email protected] . Allí se parará toda la información y los requisitos para sumarse.

La Biblioteca Julio Cortázar cuenta con una colección de más de 4 mil ejemplares de distintas temáticas que están a disposición de los vecinos que puedan acercarse a buscar alguno de ellos, leerlo y luego devolverlo.

El espacio nació en 2002, cuando el barrio estaba convulsionado por reuniones varias para tratar diferentes problemáticas. En ese contexto, pensar en un espacio donde la lectura sería el foco central, sonaba extraño. De hecho, el día en que surgió la idea de crear una biblioteca popular, el eje de la asamblea era otro.

Pero finalmente se armó la biblioteca popular que hoy es ese espacio de recreación para muchos vecinos porque no sólo se puede ir a retirar un libro, también ofrecen talleres y actividades para grandes y chicos.

Los horarios de la biblioteca son bien variados para que los vecinos que quieran acercarse puedan hacerlo sin inconvenientes. Se puede pasar por allí los lunes, martes, jueves, viernes y sábados en el horario de 10.30 a 13 y de lunes a viernes de 16 a 20.

Para más información sobre la feria del libro hay que ingresar a la cuenta de Instagram: @bibjuliocortazar o escribir un mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 1160679896/1158797794