La Feria del Libro vuelve a Llavallol con editoriales independientes, talleres y música

Llavallol volverá a ser escenario de un encuentro dedicado a los libros y la cultura. El sábado 24, desde las 15, se realizará la segunda edición de la Feria del Libro de Llavallol, organizada por la Biblioteca Popular Hugo Montero en Casa Fuentealba , ubicada en Antártida Argentina 1753.

La propuesta busca dar continuidad a la primera edición, que se realizó en mayo y reunió entre 12 y 14 editoriales, presentaciones de libros y lectores de la zona. Según explicó Damián , de la organización, la buena respuesta del público y el clima de intercambio que se generó impulsaron la decisión de volver a convocar a la comunidad. "Uno de los objetivos que tenemos es construir una comunidad lectora, y nos parece importante darle continuidad", señaló en diálogo con La Unión .

En esta nueva edición participarán editoriales independientes y alternativas, escritores y productores de libros artesanales. Entre las editoriales mencionadas por la organización se encuentran: Sudestada , Canaan , Contrahegemonía , Huella del Sur , Boina Editorial , Grupo Editorial del Sur y Ediciones IPS (Instituto de Pensamiento Socialista), mientras que otras participaciones todavía se encuentran en proceso de confirmación.

Desde la Biblioteca Popular Hugo Montero sostienen que la lectura no solo es una herramienta para acceder a la cultura y la historia, sino también una forma de generar vínculos entre las personas. "Nos parece que está bueno generar espacios de encuentro entre lectores, escritores, editoriales y bibliotecas, y tener un punto de encuentro para compartir", explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de acercar estas propuestas a Llavallol, sin que los vecinos tengan que trasladarse hasta la Capital Federal para conocer editoriales y descubrir nuevas publicaciones. El organizador también remarcó la dimensión económica de la iniciativa: "En este momento de profunda dificultad económica y social para mucha gente, acercar el libro al barrio es una propuesta que nos parece sumamente interesante".

"Que sirva como un espacio de comercio entre quienes producen y quienes quieren acercarse al libro. Si hay personas del barrio que sin tener que tomarse un colectivo se puedan acercar y disfrutar de de estas producciones", detalló.

Habrá música hacia el cierre de la jornada y un buffet.

Habrá presentaciones de libros, taller literario y música en Llavallol

La jornada contará con stands de editoriales, autores que presentarán sus propias obras y actividades para fomentar la participación de los visitantes. Entre las propuestas previstas se encuentra la presentación de "El pata de lana", una novela de ficción que aborda, desde el humor y la aventura, a un grupo de jubilados que busca defender sus derechos.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de un taller literario, pensado para quienes quieran explorar la escritura y desarrollar sus propias producciones. Además, habrá música hacia el cierre de la jornada y un buffet para compartir algo rico durante el encuentro.

La convocatoria está abierta a escritores, poetas, lectores, narradores, editoriales, ilustradores, historietistas, bibliotecas populares, talleres de escritura, clubes de lectura y vecinos interesados en participar de la propuesta cultural.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de un taller literario.

Construir una comunidad lectora

Damián señaló que la feria también busca poner en discusión la idea de que los libros perdieron relevancia frente a las redes sociales y los nuevos formatos digitales. "No lo pensamos en términos de una competencia de un tipo de lectura por sobre otra, sino que son diferentes opciones", sostuvo. Y agregó que el libro continúa siendo una herramienta valiosa para compartir ideas, pensamientos e historias.

Tras la experiencia de la primera edición, los organizadores esperan ampliar la cantidad de editoriales participantes, convocar a más público y consolidar el encuentro como una referencia cultural para Llavallol y la región. "Esperamos que la Biblioteca Popular Hugo Montero se vuelva una referencia local y regional para poder encontrarnos, seguir formando una comunidad lectora y difundir las producciones de escritores y editoriales independientes y alternativa", expresó.

"La invitación es a acercarse, recorrer los stands, descubrir nuevas lecturas y compartir una tarde dedicada a los libros y la cultura", concluyó.