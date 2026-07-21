La Biblioteca Julio Cortázar, con actividades por el Día Mundial del Cerebro y las vacaciones de invierno

Biblioteca Julio Cortázar, ubicada en Miguel Cané 967, Lomas de Zamora.

En el marco del Día Mundial del Cerebro, la Biblioteca Julio Cortázar, ubicada en Cané 967, Lomas de Zamora, invita a la comunidad a participar de una jornada especial con actividades vinculadas a la estimulación cognitiva y bienestar mental. Y lanzaron la agenda con actividades para la familia por las vacaciones de invierno.

El encuentro estará a cargo de la Lic. Marcela Zagaglia, coordinadora del Taller de Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores, y se tratará de una actividad gratuita el jueves 23 desde las 15 para ejercitar la memoria, la atención y otras funciones cognitivas a través de manualidades y juegos y desafíos.

Bajo la consigna "activemos nuestra mente juntos", la propuesta busca destacar la importancia de mantener el cerebro activo y promover hábitos saludables a lo largo de la vida; "porque cuidar el cerebro también es crear, jugar, reír y compartir con otros", destacaron en una publicación de Instagram donde anuncian el encuentro.

Encuentro de estimulación cognitiva para adultos mayores el jueves desde las 15. Propuestas para los más pequeños en las vacaciones de invierno Además, la biblioteca sumará una agenda especial por el receso invernal con propuestas para disfrutar en familia. El miércoles 22 desde las 15 habrá una jornada con títeres, cine y pochoclos llamada "Las fabulosas fábulas" a cargo de Elda Basile y se transmitirá la película animada "Intercambiados" .

Y el miércoles 29, a la misma hora, se realizará un encuentro con amasado de galletitas y "cuentos y canciones que viajan" por la psicopedagoga, cantora y narradora Débora Donadío creadora de Cuentos Cleta. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Biblioteca Popular Julio Cortázar de Lomas Este (@bibjuliocortazar) Hay actividades programadas los miércoles desde las 15.

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