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9 de noviembre de 2026
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Así fue la sorpresiva irrupción de Lali Espósito en un show de BB Asul

Lali Espósito fue la invitada estelar en el show de la cantante BB Asul en Niceto Club para cantar "Miss Universo" y hacer estallar al público.

Lali Espósito, a full.&nbsp;

Lali Espósito, a full. 

La invitada estelar apareció cuando el show ya avanzaba y, según se escucha en los videos registrados por asistentes, desde el escenario anunciaron su presencia.

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“Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada”, dijo BB Asul y el comentario dejó al público en suspenso durante algunos escasos segundos.

La multitud estalló cuando Lali Espósito hizo su entrada y recibió una reacción inmediata desde el campo de Niceto Club, en su primera aparición luego de su casamiento.

Lali Espósito y su socia creativa

Con una tiara sobre el pelo y una remera blanca con la inscripción “I Hate BB Asul”, Lali Espósito imitó el saludo de las reinas de belleza desde una carroza y luego se ubicó junto a la anfitriona para cantar el tema que le da nombre el disco.

Lali Espósito llevó un look con mucha onda. Estaba compuesto por una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma.

BB Asul ya había trabajado en composiciones de proyectos de Lali Espósito y figura entre las colaboradoras de "Fanático", uno de los lanzamientos de la artista.

Esa relación creativa tuvo ahora una expresión visible frente al público, con una actuación que conectó los universos musicales de ambas.

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