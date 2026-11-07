Germán Cano, sobre un posible regreso a Lanús: "Lo veo difícil a esta edad"

El delantero Germán Cano , emblema de Fluminense y futbolista surgido de las inferiores de Lanús , se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol argentino en el tramo final de su carrera y remarcó que hoy lo ve "difícil", más allá de que agradeció el interés que tuvo el Granate en anteriores mercados de pases para repatriarlo.

“La verdad que sería difícil regresar al país, me he adaptado muy bien a Río de Janeiro y estoy disfrutando el día a día. Pienso que va a ser difícil regresar a Argentina a mi edad, aunque estoy agradecido con Lanús porque he tenido charlas para volver”, comentó sobre el tema en diálogo con el programa "¿Cómo te va?" de DSports Radio.

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Cano es uno de los tantos futbolistas surgidos en el predio de Guidi y Cabrero que construyó una importante carrera en el mundo del fútbol, que a fuerza de goles se convirtió en uno de los delanteros más destacados del continente: suma 320 goles en 689 partidos.

La historia del delantero nacido en Lomas de Zamora arrancó en el Granate, allí dio sus primeros pasos y se coronó campeón en el Torneo Apertura 2007. Con esa camiseta, según refleja la página Transfermarkt, disputó 24 partidos y convirtió 2 goles.

Cano disputó 24 partidos y marcó dos goles con la camiseta de Lanús.

En el medio, Cano estuvo a préstamo en Chacarita y Colón de Santa Fe, pero su despegue definitivo se dio en el exterior. Primero se destacó en Colombia, después pasó por el fútbol mexicano y más tarde regresó al país cafetero para convertirse en ídolo de Independiente Medellín, donde disputó 196 partidos y convirtió 129 goles, para luego dar el salto al Brasil, primero a Vasco da Gama y después a Fluminense.

En el Gigante de la Colina, el delantero lomense superó los 100 partidos oficiales y convirtió 43 goles, lo que le permitió ser transferido al poderoso club de Río de Janeiro, donde terminó de asentarse definitivamente: 112 goles en 239 partidos.

“Tengo mi vida hecha en Brasil y estoy contento acá. Por eso, a esta edad, veo difícil regresar a la Argentina”, reiteró el delantero, quien negó estar pensando en el retiro. "No se nada de mi retiro, yo no planteé nada. Me siento bien y quiero seguir siendo feliz", resaltó el atacante de 38 años.

“Soy un agradecido al fútbol por todo lo que me ha dado, quiero seguir jugando y disfrutando. No sé nada acerca de mi retiro, no he planeado nada. Me siento bien y quiero seguir siendo feliz.



Tengo mi vida hecha en Brasil y estoy muy contento acá. Sería difícil regresar al… pic.twitter.com/q7sVYZKLNB — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 6, 2026

Fluminense, su casa

Cano tiene contrato vigente hasta diciembre en Fluminense, pero su objetivo es prolongar su vínculo con la institución carioca porque, "más allá de la edad, quiero seguir buscando más cosas" dentro del club. "Siento que puedo seguir aportando al equipo y ayudando a los más jóvenes, que son el futuro del club”, concluyó.