Temperley, obligado a ganar en San Juan para no dejar que se escape Tristán Suárez

El tramo de definición de la Primera Nacional no da respiro. A falta de muy pocas jornadas para el cierre de la fase regular, Temperley (59 puntos) afronta uno de los viajes más riesgosos de su calendario. Tras conseguir una victoria épica y sufrida por 2-1 ante Nueva Chicago en Turdera, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo se ubica a tres puntos de Tristán Suarez .

Volver al sur bonaerense con los tres puntos significaría dar un paso gigante hacia la gran final por el primer ascenso directo. La parada, sin embargo, promete ser de alta tensión. Enfrente estará San Martín de San Juan (46 puntos) . El Santo, que viene de rescatar un empate 1-1 frente a Deportivo Maipú, se encuentra urgido de una victoria ante su gente para consolidarse firmemente dentro de los puestos de clasificación al Torneo Reducido.

Antecedentes. La paridad entre Temperley y San Martín de San Juan de cara a un duelo crucial

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Si hay algo que los libros de historia aseguran para este domingo es que habrá emociones extremas. Un dato estadístico contundente paraliza a los analistas en la previa: en el profesionalismo, Temperley y San Martín de San Juan jamás empataron.

Sobre un total de 9 enfrentamientos oficiales entre la Primera División y el ascenso, la balanza muestra una paridad absoluta en tierras cuyanas, pero una leve ventaja para el verdinegro en el global: San Martín de San Juan se impuso en 5 presentaciones, Temperley en 4 oportunidades y nunca empataron.

En San Juan disputaron 4 encuentros, con dos celebraciones para cada lado. El antecedente más fresco del actual campeonato de 2026 favorece al Celeste, que el pasado 31 de mayo se impuso por 2-1 en el Alfredo Beranger gracias a los goles de Gabriel Hauche y Pedro Souto.

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El análisis táctico y las alineaciones

El director técnico de San Martín de San Juan, Alejandro Schiapparelli, planea meter mano fuerte en el equipo con al menos cuatro variantes respecto al último encuentro. El Santo busca mayor volumen de juego en tres cuartos de cancha e intensidad defensiva para frenar el circuito de juego del rival. Los regresos del zaguero Mauro Osores y del creativo Sebastián González asoman como las principales novedades para darle solidez a una estructura que saldrá obligada a proponer.

Por el lado de la visita, Nicolás Domingo mantendría la base que viene dándole dividendos y un altísimo despliegue dinámico en el mediocampo. El equilibrio entre la experiencia de Gabriel Hauche en ataque y la solidez defensiva que aportan los minutos sumados por Valentín Aguiñagalde y Franco Benítez vuelven a ser los pilares fundamentales para intentar asaltar San Juan.

Probables formaciones

San Martín de San Juan: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Julián Marchio, Leonel Álvarez; Federico Murillo, Diego Mercado, Guillermo Acosta o Luciano Ferreyra; Sebastián González; Genaro Rossi o Franco Coronel, Nazareno Fúnez. DT: Alejandro Schiapparelli.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui o Lucas Richarte, Franco Díaz, Pedro Souto o Franco Benítez, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Horario: 18.00

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan)

Árbitro: Felipe Viola

Transmisión: LPF Play