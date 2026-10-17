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17 de octubre de 2026
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Toda la intimidad de la asamblea de socios que encabezó Alberto Lecchi en Temperley

Alberto Lecchi detalló las cifras del partido de Temperley ante Nueva Chicago y la realidad financiera del club. Además, el público brindó un banderazo emotivo.

Alberto Lecchi junto a los socios de Temperley.

Alberto Lecchi junto a los socios de Temperley.

En una jornada marcada por la gestión institucional y la pasión futbolera, el presidente de Temperley, Alberto Lecchi, encabezó una conferencia informativa abierta para socios y socias en el sector de vitalicios de la sede social. El encuentro sirvió para transparentar la economía del club tras el histórico partido con público visitante frente a Nueva Chicago, repasar la compleja realidad financiera del fútbol de ascenso y ratificar el plan de infraestructura.

Horas más tarde, el clima dirigencial mutó en una fiesta popular: una multitud de hinchas organizó un masivo banderazo para despedir al plantel profesional, que ya se encuentra en San Juan para disputar una verdadera "final" este domingo.

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Cuentas claras: El balance del partido con Nueva Chicago

El eje central de la convocatoria de Alberto Lecchi fue desglosar el impacto económico que significó albergar a la parcialidad de Mataderos en el Alfredo Beranger, una medida extraordinaria con el fin de palear el contexto actual. De manera oficial, la Comisión Directiva presentó los números finales del encuentro, los cuales arrojaron un saldo a favor neto de $81 millones de pesos.

El detalle pormenorizado de las planillas institucionales reveló los siguientes números: Se recaudaron $134 millones de pesos, producto principalmente de la venta de entradas a la parcialidad visitante y abonados. En cuanto a los egresos y costos del operativo, los gastos totales ascendieron a poco más de $53 millones de pesos. Dentro de este rubro, el operativo policial representó un costo cercano a los $20 millones de pesos, sumado al pago de aranceles a la AFA (aproximadamente $16 millones), seguridad privada, ambulancias, vallados técnicos, controles de acceso, grupos electrógenos y baños químicos.

Con respecto a esta decisión dirigencial, el propio Alberto Lecchi tomó la palabra ante los socios y expresó de forma categórica: "Abrir la cancha de Temperley de manera habitual nos genera una pérdida de aproximadamente 20 millones de pesos por partido. Se decidió abrir la cancha para el público de Chicago para poder solucionar los problemas económicos".

En esa misma línea, el mandatario sumó un agradecimiento público al socio de Temperley por ceder su espacio habitual y destacó las gestiones realizadas ante el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Agradezco la comprensión de los hinchas tras la decisión de disputar el encuentro con público visitante. A su vez, destaco el rol de Claudio Tapia y la AFA para que los clubes puedan impulsar iniciativas que cuiden el patrimonio y sus ingresos".

Realidad financiera: Al día en un contexto adverso para Temperley

Fiel a su estilo directo, el mandatario no ocultó las dificultades estructurales que afronta el fútbol argentino y el peso de las gestiones anteriores. Explicó que al déficit operativo recurrente de cada fecha de local se le suma una pesada carga mensual de 25 millones de pesos destinados a cumplir con planes de pago y saldar juicios heredados. Al respecto, detalló: "De los 9 juicios que había cuando agarramos el club, hoy quedan tres y estamos trabajando para acordar antes de que salgan".

Sin embargo, el mensaje hacia la masa societaria fue de absoluta tranquilidad. Lecchi ratificó que, gracias a una administración sumamente austera, el Club Atlético Temperley se encuentra estrictamente al día con el pago de los sueldos del plantel y empleados, cargas sociales, impuestos y proveedores, manteniéndose como una institución saneada.

Infraestructura: Las obras no se detienen

Pese al panorama económico restrictivo, la Comisión Directiva ratificó que el crecimiento patrimonial sigue siendo una prioridad. Durante la charla se expusieron los avances de las obras en marcha dentro del predio y la sede social, enfocadas en mejorar los espacios recreativos para los socios y optimizar la infraestructura de los sectores destinados a las actividades amateurs y el fútbol infanto-juvenil.

Locura "Celeste": Banderazo y despedida rumbo a San Juan

La actividad institucional del viernes conectó de inmediato con el plano estrictamente deportivo. Tras la finalización de la charla con la dirigencia, el foco se trasladó a las puertas de la concentración, donde cientos de hinchas genuinos se autoconvocaron para realizar un banderazo de apoyo.

Entre cantos, banderas de palo y bengalas de humo celeste, la parcialidad de Temperley le transmitió toda su energía al plantel profesional antes de subirse al micro rumbo al aeropuerto. Los jugadores y el cuerpo técnico salieron a las puertas del club para unirse al festejo, cantar junto a la gente y firmar autógrafos, evidenciando una comunión total de cara al tramo decisivo del torneo.

El equipo ya se encuentra instalado en la provincia cuyana, donde este domingo Temperley enfrentará a San Martín de San Juan. Un compromiso de altísima exigencia donde los dirigidos por Nicolás Domingo buscarán traerse los tres puntos para hacer valer el esfuerzo de su gente y de su Comisión Directiva.

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