Temperley les hizo primer contrato a dos juveniles debutantes esta temporada

Temperley vive un gran presente que buscará coronar con el ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional, ya sea disputando la final o vía Torneo Reducido . Además, confirmó su presencia en la Copa Argentina 2027. Y a esto se suma que la dirigencia les realizó primer contrato a dos juveniles del club.

El volante central León Trebotic y el mediocampista ofensivo Román Quiroga ya son futbolistas profesionales al rubricar la firma de su primer contrato con Temperley . Los mismos se extienden hasta diciembre de 2029.

Trebotic (categoría 2006) llegó al Gasolero en 2021, proveniente de Racing Club, para incorporarse a la Séptima División. Este año, de la mano del entrenador Nicolás Domingo , debutó en Primera División frente a Colegiales (3-1).

El partido, válido por la 28º fecha, se disputó el 6 de septiembre, en el estadio Alfredo Beranger , e ingresó a los 81 minutos por Nahuel Benítez. También participó de los encuentros ante Patronato de Paraná, Almagro, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Nueva Chicago.

León Trebotic, volante central de Temperley.

“Muy emocionante, desde chiquito que estoy esperando este momento. No puedo ni hablar. Me abrazaron recién, mi familia. No puedo más, estoy quebrado. Orgulloso de todo lo que luché, que me levantaba temprano, no desayunaba. Y todo para estar acá, viviendo esto. Desde que llegué me abrieron las puertas, me hicieron sentir cómodo y con este grupo hermoso que se formó acá, que está para pelear cosas grandes”, describió luego del partido.

Por su parte Quiroga (categoría 2007), se transformó en el séptimo jugador de Divisiones Inferiores en debutar esta temporada de la Primera Nacional. Arribó al club en 2014 para incorporarse a las categorías pre-infantiles.

Román Quiroga, mediocampista ofensivo de Temperley.

Nicolás Domingo había dicho, tras el partido con Patronato, que por distintas circunstancias no podía hacerlo debutar. Finalmente, tuvo su bautismo el 27 de septiembre contra Deportivo Maipú (0-1), en Mendoza, entrando a los 58 minutos por Facundo Krüger. Luego fue al frente con los jujeños y no fue convocado este último fin de semana ante el equipo de Mataderos.

“Vamos, vamos los pibes…”

Los otros juveniles que debutaron esta temporada fueron el arquero Lisandro Morrone, el lateral derecho Matías Calzón, el marcador central o volante central Nicolás Ávalos y los centrodelanteros Francisco Silva y Bautista Fernández.

↔️ CAMBIO Y DEBUT1️⃣0️⃣' ↪️ Fernando Brandán↩️ Franco Benítez ↪️ Román Quiroga (debut)↩️ Facundo Krüger#VamosGasoleroCarajo https://t.co/l32MoxT6IR — Locos x Temperley (@LocosxTemperley) September 27, 2026

Todos ellos querrán seguir los pasos de muchos chicos que alguna vez cumplieron su sueño y hoy forman parte del plantel profesional que está detrás del objetivo de regresar a Primera División, como Gabriel Hauche, Lucas Angelini, Valentín Aguiñagalde, Pedro Souto, Franco Díaz, Oswaldo Pacheco y Lucas Richarte, entre otros valores que llevan en ADN Gasolero en la piel.