Nicolás Domingo: "No es casualidad lo que estamos viviendo"

Temperley va por todo. A tres fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional , el equipo de Nicolás Domingo alcanzó la punta de la zona B, pero por diferencia de goles manda Tristán Suárez . Batalló más de la cuenta ante Nueva Chicago , pero sabe de cierres épicos y este domingo le agregó uno más a su historial.

Los casilleros que le quedan por tachar son San Martín de San Juan, Chacarita Juniors y Atlético Güemes. El Santo busca clasificar al Torneo Reducido, el Funebrero está en zona de descenso y el Gaucho descendió al Torneo Federal A.

Nicolás Domingo se refirió a la “construcción” de la que forman parte “todos” para disfrutar de este gran presente. “Tengo una felicidad muy grande. Todos los que formamos parte del día a día de este club construimos este momento”, explicó el entrenador.

Cuando arrancó la pretemporada uno trazaba esto, obviamente que tuvimos que pasar distintas situaciones, sobre todo de no conseguir victorias en ocho partidos, pero siempre fuimos dando un pasito para adelante. Cuando arrancó la pretemporada uno trazaba esto, obviamente que tuvimos que pasar distintas situaciones, sobre todo de no conseguir victorias en ocho partidos, pero siempre fuimos dando un pasito para adelante.

El ex futbolista de Banfield, entre otros clubes, no reniega del pasado inmediato en medio de la euforia que mantiene a todo Temperley de cara a una hipotética final por el ascenso directo a la Liga Profesional.

Nicolás Domingo piensa con el imponente marco de la popular.

“Cuando arrancó la pretemporada uno trazaba esto, obviamente que tuvimos que pasar distintas situaciones, sobre todo de no conseguir victorias en ocho partidos, pero siempre fuimos dando un pasito para adelante. Entonces no es casualidad lo que estamos viviendo hoy, fue una construcción de muchos entrenamientos, dedicación, esfuerzo de los jugadores y donde ellos ven eso, que ningún esfuerzo que hayan hecho durante todos estos meses fue en vano. Cada esfuerzo y entrenamiento valió la pena, todos son parte de este momento”, destacó el DT que está haciendo sus primeras armas en el banco.

En base a todo lo que vienen construyendo sum que “logramos armar un grupo que está muy convencido, que no claudica y prepararemos desde el martes la primera final que tenemos en San Juan”.

El partido de Temperley bajo la lupa del técnico

Es una costumbre que Temperley no pueda cerrar los partidos a tiempo, con algo más de tranquilidad que de angustia, aunque al dejarse llevarse por los resultados todo marcha sobre rieles.

Temperley se ilusiona con el ascenso.

“Lo que nos faltó fue un gol, generar un poco más de situaciones o tener un poco más la pelota. Creo que la dividimos un poco por virtud del rival y un poco por errores nuestros, a veces de seguir insistiendo por el mismo lado, de no ir a espacio grande, de por ahí empezar a jugar muy chiquitito y favorecer entre una pérdida la transición del rival”, analizó Nicolás Domingo del juego frente a Nueva Chicago.

Para el santafecino de Totoras al equipo “le faltó mejor finalización sobre todo desde el gol nuestro y el empate. La verdad que el rival no nos había inquietado, no había generado situaciones, no nos había sacado la tenencia del balón. Pero va a ser clave cada detalle y como lo vengo marcando desde que estoy acá la mejor manera de cerrar estos partidos es hacer un gol más y nunca dejar de atacar”.