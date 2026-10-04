El déficit que Nicolás Domingo quiere corregir en Temperley

Temperley dio la talla contra un rival directo como Gimnasia y Esgrima de Jujuy . Se repuso al gol en contra para irse a entretiempo ganador, pasó por diferentes estados en el complemento, pero el equipo de Nicolás Domingo terminó llevándose una victoria que lo pone a dos puntos del líder Tristán Suárez en la zona B de la Primera Nacional.

A cuatro fechas del final de la fase regular, el Gasolero mantiene intactas las chances de jugar la final por el ascenso directo. Se tiene que caer el Lechero para pegar el zarpazo y depender de sí mismo.

En Mendoza. Temperley no pudo con Deportivo Maipú y cayó en un choque clave por el ascenso

Si algo tuvo el equipo de Nicolás Domingo en algunos partidos, especialmente en el estadio Alfredo Beranger , fue su poder de reacción frente a un resultado que podía haberse complicado. Arrancar abajo en el marcador significa tener que redoblar esfuerzos. Y eso lo tiene muy bien trabajado por lo visto.

“No me sorprende porque ha estado durante muchos partidos. Hemos reaccionado ante Colegiales, Güemes, Midland, seguramente algún partido me estaré olvidando”, reconoció el DT de Temperley.

Gran campaña de Nicolás Domingo con el Gasolero.

Entiende el técnico que eso, pese a que se esté en el tramo final de la temporada, es un déficit a mejorar. “Entonces lo que más quiero trabajar es poder hacernos dueños del partido antes y por ahí no llegar a revivir ese cachetazo para demostrar todo el fútbol y todo lo que están capacitados en hacer”, afirmó Nicolás Domingo.

Temperley, un equipo con “rebeldía”

El poder de convicción del equipo es evidente. No se trata solo de estar en racha, sino de saber manejar los momentos, tantos futbolísticos como emocionales. “Pero sí es cierto que ante un golpe el equipo se rebela. Son rebeldes, son guapos, tienen corazón. Este plantel tiene sentido de pertenencia. Nada, hemos demostrado otra vez que vamos a dar pelea mientras haya un partido jugado hasta que el árbitro no lo termine porque lo hemos demostrado, en Tucumán ganamos sobre la hora, Quilmes lo mismo. Obviamente tenemos cosas que corregir, pero muchísimas por valorar”, destacó el santafecino.

La euforia de los jugadores de Temperley.

Por otro lado, valoró el compromiso del plantel que siempre está a disposición. En este último partido faltaron Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti y nuevamente Pedro Souto.” Todos están para sumar, tenemos que recuperar soldados que no tuvimos este partido. Y sobre todo estoy feliz, trato de hacer el análisis más claro posible, pero estoy muy feliz”, cerró un medido, pero entusiasmado Nicolás Domingo.

Se viene Nueva Chicago, que tomó aire en la zona baja, pero no puede relajarse con respecto al descenso. ¿Habrá hinchas visitantes en el estadio Alfredo Beranger? Aunque la noticia corre, desde la dirigencia de Temperley todavía no se manifestaron al respecto.