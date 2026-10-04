De un club de barrio en Temperley a la Selección Argentina: la historia de Anto Sotero

Empezó a jugar al fútbol con varones en La Perla de Temperley, su recorrido la llevó a la Selección.

A los 12 años, Antonella Sotero empezó a jugar al fútbol con varones en La Perla de Temperley , cuando eran pocas las chicas que tenían un lugar. Esos primeros pasos fueron el comienzo de un camino que la llevó a Primera de Racing, a disputar una final de la Libertadores y a vestir la camiseta de la Selección en futsal.

"Mis primeros pasos en el futbol fue a mis 12 años, ya grande, porque en ese tiempo no había muchas chicas que jugaran entonces arranqué en un club de barrio a jugar baby con los varones", contó a La Unión .

A partir de ese comienzo en el club de barrio, la historia de Antonella fue creciendo de a poco. Después de un tiempo dejó de jugar, "a mi papá mucho no le gustaba que juegue al futbol", detalló, pero el fútbol volvió a aparecer en su vida cuando una profesora de futsal de Independiente la convocó para jugar.

Más adelante, una amiga, Celeste Pomar , que jugaba en Racing, la convenció para que fuera a probarse. Antonella tenía poca experiencia en futsal, pero se animó y en 2017 quedó en la Tercera División del club.

“Me insistió para ir a Racing ella jugaba ahí, y yo sin tener mucha experiencia en lo que era futsal me animé y fui a una prueba, en 2017 quedé en tercera división, jugué solo un año y subí a primera”, contó.

El salto a Primera significó un nuevo desafío, en Racing se encontró con una estructura y una exigencia que la obligaron a crecer rápidamente: “Cuando llegué a Primera sentí que ya era muy profesional. Aunque en ese momento el futsal no lo fuera, Racing siempre se manejó como si lo fuera, así que tenía que estar a la altura”.

Desde entonces comenzó a construir una etapa importante de su carrera, durante varios años, junto a sus compañeras, persiguió el objetivo de conseguir un título que se hacía esperar. "Desde 2018 hasta 2023 fue un sueño que teníamos. Estuvimos muchas veces cerca y no se nos daba, creo que fue de lo más hermoso que viví en el deporte, un sueño hecho realidad" recordó. Ese esfuerzo tuvo uno de sus grandes capítulos en 2024, cuando Racing llegó a disputar la final de la Libertadores. Para Antonella, fue la concreción de un sueño que había comenzado mucho tiempo atrás.

La camiseta de la Selección

El recorrido en Racing también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Antonella fue convocada a la Mayor y pudo cumplir uno de los sueños que acompañan a cualquier deportista. “Sentí una felicidad enorme. Es lo que uno siempre desea como deportista, llegar y poder vestir la camiseta de Argentina. Para mí fue un privilegio y lo sigue siendo cada vez que hay una convocatoria”, expresó.

Hoy, el objetivo de Antonella está puesto nuevamente en Racing, “lo que hoy tengo en mente es terminar con Racing de la mejor manera el torneo, para jugar playoffs, y que se nos dé nuevamente”, enfatizó. En cuanto a la Selección, este año no hay competencia, por lo que su atención está enfocada en el club, “este año no hay competencia con la Selección, así que mi enfoque está en Racing hoy por hoy”, explicó.

Mirar atrás sin dejar de crecer

Su historia también la lleva a pensar en todo lo que pudo haber sido diferente si hubiese comenzado a jugar desde más chica, “siempre pienso que hubiera sido muy distinto todo si hubiese jugado de más chica, como hoy que hay nenas en todos lados jugando. No tuve esa suerte ni tampoco de haber empezado de chiquita, porque hoy siento que sería totalmente distinta jugando”, admitió.

Sin embargo, Antonella eligió no quedarse con aquello que no tuvo y concentrarse en todo lo que pudo construir, “traté de siempre correr eso de lado y enfocarme en crecer. Hoy pienso en todo lo que pude lograr y me quedo con que es muchísimo”, subrayó. Y aunque ya alcanzó objetivos importantes, todavía tiene sueños pendientes, “me quedan algunas cositas por cumplir, que es poder tener mi apellido en la camiseta de la Selección, o poder salir campeonas de la Libertadores con Racing. Son cosas pendientes”, detalló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Racing Club - Futsal AFA (@futsalracingafa) Racing participa del campeonato de Futsal Femenino de AFA.

Un mensaje para las chicas

El camino que recorrió Antonella también refleja cuánto cambió el fútbol femenino desde aquellos primeros años en Temperley. lo que para ella fue difícil de encontrar a los 12 años, hoy es mucho más accesible para las nuevas generaciones.

Por eso, su mensaje para las chicas que recién empiezan es claro: “Que nunca dejen de insistir, que todo llega cuando le ponés esfuerzo, y que tienen la suerte de hoy ver muchas chicas que eligen este deporte, que es hermoso”.