Oswaldo Pacheco, pilar de la defensa de Temperley: "Creo que es merecido"

Persevera y triunfarás, dice el dicho. Y bien puede adaptarse a la vida de Oswaldo Pacheco , central de Temperley , una de las columnas defensivas del equipo de Nicolás Domingo que sueña con la final. El Gasolero alcanzó a Tristán Suárez en la cima de la zona B y echará el resto en las próximas tres fechas.

El colombiano deambuló por Deportivo Riestra, Fénix y Liniers, hasta su regreso definitivo. No fue convocado en los primeros seis partidos, hizo su presentación ante F.C. Midland, pero desde Colegiales en adelante no salió del equipo.

Firmeza en el fondo. Oswaldo Pacheco se afianza en la defensa de Temperley: su idea de juego

La defensa de Temperley es la tercera menos vencida de su zona (27), lejos de Tristán Suárez (15) y un escalón por debajo de F.C. Midland (26). Sin embargo, la dupla conformada por Oswaldo Pacheco y Valentín Aguiñagalde , son parte de un eslabón que mantiene viva la ilusión del pueblo Gasolero.

Durante casi todo el partido tuvimos el control, pero nos encontramos con ese golpe y es algo de no creer. Pero este equipo nunca se rinde, sigue hasta el final Durante casi todo el partido tuvimos el control, pero nos encontramos con ese golpe y es algo de no creer. Pero este equipo nunca se rinde, sigue hasta el final

“Estoy muy bien, Valentín es un animal, tratamos siempre de estar cerquita y poder ayudarnos. Contento porque vengo jugando, a principio de pretemporada me lo propuse y seguí luchando. Personalmente creo que es merecido. Tratamos de laburar en la semana para darle seguridad al equipo para que los de adelante puedan estar bien”, explicó Oswaldo Pacheco en diálogo con LocosxTemperley.

La racha que empujó a Temperley

Desde el clásico con Los Andes hasta este último partido, la racha de Temperley es de siete triunfos, un empate y otra derrota. Esos importantes puntos le permitieron esta fecha, tras la victoria frente a Nueva Chicago, alcanzar la línea del puntero para meterle presión.

Pilar de la defensa de Temperley.

“No nos tenemos que estar comparando con nadie, se logró un objetivo que anteriormente se nos había presentado como para poder posicionarnos en ese lugar. Hoy más que merecido, este grupo se merece todo”, sostuvo Oswaldo Pacheco, que lleva 25 partidos consecutivos como titular completos.

Se viene el viaje a San Juan para enfrentar a San Martín (con chances de Torneo Reducido), luego Chacarita Juniors (en zona de descenso) en el estadio Alfredo Beranger, y cierre en Santiago del Estero, ante Atlético Güemes (ya descendido).

“Todos los partidos son importantes, son duros. Sabés que esta categoría es muy difícil, pero desde ahora empezar a laburar para los partidos que se vienen”, aventuró el oriundo de La Guajira sobre la recta final.

Sobre la victoria de Temperley

Ganar en la agonía es lo máximo. Temperley tragó saliva por el empate parcial de Nueva Chicago, pero no desperdició la última bala. “Durante casi todo el partido tuvimos el control, pero nos encontramos con ese golpe y es algo de no creer. Pero este equipo nunca se rinde, sigue hasta el final, no solo por este partido, sino por anteriores. Los tres puntos son más que merecidos para este hermoso club”, resumió sobre el 2-1 ante el elenco de Mataderos.

Oswaldo Pachedo durante un descanso del entrenamiento de Temperley.

Jugar con ambas hinchadas fue “hermoso” para el defensor. “Cancha llena, más con la hinchada de ellos. La verdad, se puede disfrutar, es una alegría inmensa para nosotros, para esta gente que siempre tira para adelante. Agradecido, que sigan ilusionados que el sueño está ahí”, se ilusionó Oswaldo Pacheco.