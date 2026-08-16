Temperley gozó y goleó a un Los Andes que quedó en llamas

Temperley pintó el clásico de Celeste

Ganó, gustó y goleó. Todo Celeste. El clásico Nº100 de la historia lo gozó Temperley, que goleó por 3-0 a Los Andes para recuperarse de dos derrotas y subirse al podio de la zona B de la Primera Nacional. Para Lomas, la tercera caída al hilo, fuera del Reducido y otra expulsión que lo condicionó.

El equipo de Nicolás Domingo magnificó su triunfo en la muy buena actuación de su arquero Ezequiel Mastrolía, seguro cada vez que lo llamaron, en concretar lo que tuvo en el área de enfrente y en golpear en los momentos justos cuando el rival estaba a punto de complicarlo.

A Gabriel Hauche no lo asustó el minuto 13. Centro de Marcos Echeverría, la bajó de cabeza Lucas Angelini y el Demonio se anticipó a Sebastián López para mandar la pelota a la red sobre el arco de la 9 de Julio. Poco había pasado, pero el golpe sacudió.

Después del gol fue el mejor pasaje de Los Andes en el partido, con Valdez Chamorro, Mauricio Asenjo y Matías González, pero cada vez que lo tuvo a tiro la figura del “1” Gasolero se agigantó. Mereció irse al entretiempo con el empate, pero el fútbol a veces es injusto.

Aumenta Temperley y roja en Los Andes

Temperley no le dio opciones a Los Andes en el arranque del complemento. Saque de Ezequiel Mastrolía, corrida y centro de Lorenzo Monti que no empujó Marcos Echeverría, pero sí Pedro Souto por el segundo palo para agrandar las cifras en el resultado.

Pedro Souto marcó el segundo de Temperley.

El Milrayitas, para colmo, se quedó con 10 por la expulsión de Mauricio Asenjo, que venía de cumplir dos fechas de suspensión. Quizá alcanzaba con una amarilla, pero para Felipe Viola fue roja.

Panorama más que favorable para el equipo de Nicolás Domingo frente a un rival entregado, desarmado e impotente en el campo de juego al que le llegó el golpe de KO con una solitaria corrida de Fernando Brandán que le puso la frutilla al clásico lomense.

Golpes anímicos disímiles. Temperley infló el pecho, tomó aire y va por más. Los Andes quedó hundido y, con tres derrotas consecutivas en el inicio de la segunda rueda, tiene mucho por replantearse.