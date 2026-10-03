Así avanza la Peregrinación a Luján desde Lomas y con la imagen de la Virgen en la cabecera.

La Diócesis de Lomas de Zamora participa este sábado de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján con una misión especial: llevar y custodiar la imagen cabecera de la Virgen durante los más de 60 kilómetros que unen el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Luján.

La caminata comenzó desde el santuario ubicado en Cuzco 150, en la Ciudad de Buenos Aires, y continuará durante la jornada hasta llegar a la Basílica de Luján. Jóvenes, familias, comunidades y grupos de distintas localidades participan de una de las principales expresiones de fe popular del país.

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Este año, la Iglesia de Lomas de Zamora tiene a su cargo la imagen cabecera de la Virgen, una responsabilidad que implica acompañarla y custodiarla a lo largo de todo el trayecto.

La imagen es portada durante el recorrido por integrantes de la diócesis, mientras los peregrinos avanzan hacia Luján por la Ruta Nacional 7. Para la comunidad de Lomas, se trata de una participación especial dentro de la tradicional peregrinación.

El lema de esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una consigna que acompaña a los peregrinos durante el camino.

La marcha de los vecinos a pesar de la lluvia.

El trabajo de los voluntarios es fundamental.

Más de 60 kilómetros hasta Luján

El recorrido comenzó a las 10 y se extiende por más de 60 kilómetros hasta la Basílica. A lo largo del camino se instalaron puestos de apoyo e hidratación, además de espacios de atención sanitaria.

Los voluntarios ofrecen agua, mate cocido, galletitas, barritas y frutas para quienes necesitan recuperar fuerzas. También se desplegó un operativo con médicos, enfermeros y emergentólogos para asistir a los peregrinos durante la jornada.

Además, los organizadores convocaron a llevar un alimento para donar a Cáritas, como parte del componente solidario de la movilización.

La llegada a Luján está prevista durante la madrugada y la mañana del domingo. Allí se realizará la misa central a las 7, frente a la Basílica, mientras que durante la noche del sábado está prevista otra celebración, a las 23.30.