Los actores que crearon la productora "A la deriva", que presentaron su primera obra "Una familia en juego" en Lanús , Lomas y Temperley , anunciaron que realizarán una función a beneficio de los damnificados por la explosión en Escalada . La presentación será el lunes 7 de diciembre a las 20.

Lo recaudado de las entradas de la función en el Centro Cultural Escalada de Pie ubicado en Rosales 954, Escalada, será donado a esas personas afectadas por el fatal incendio que se generó cuando una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de redes de gas.

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Los siete actores que formaron la productora "A la deriva" inmediatamente se solidarizaron con la situación ya que son profesionales que viven en la zona, de hecho especificaron que la gran mayoría, exactamente cinco de ellos, son de Lomas (zona de Banfield, Temperley), otro del elenco es de Avellaneda y hay uno de los actores que justamente es de Remedios de Escalada.

A pesar que hace muy poco tiempo que la productora estrenó su primera obra, donde se presentaron han obtenido una gran convocatoria con llenos totales de teatros y espacios en los que se presentaron. Por eso, ante la fatalidad de lo sucedido en Escalada, quisieron ponerse a disposición inmediatamente.

Silvina Bonomo, una de las actrices del elenco de la obra, confesó: "Como grupo, sentimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a lo que están viviendo tantas familias de Escalada".

Bonomo es parte de la productora junto con sus compañeros: Daiana Gutiérrez, Romina De Vitta, Patricia Elias, Lisandro Zeballos y Federico Catoggio. Todos se conocieron en un taller de teatro donde estudiaban y hoy ya están arriba de distintos escenarios presentándose gracias a la creación de "A la deriva" que manejan ellos mismos.

"El teatro nos une, nos permite contar historias y emocionar, pero también puede convertirse en una herramienta para ayudar. Por eso, decidimos hacer esta función a beneficio, poniendo lo que sabemos hacer al servicio de quienes hoy nos necesitan", comentó el grupo de actores.

Cómo comprar las entradas, ver la obra y colaborar

Los que quieran asistir a la función del lunes 7 de diciembre ya pueden adquirir su entrada. El valor es de $15 mil y hay que enviar el dinero al alias: unafamiliaenjuego.mp

Para enviar el comprobante o pedir info antes de realizar la compra de las entradas hay que comunicarse a través de un mensaje al número de WhatsApp: 1133497504

Todo lo recaudado de las entradas será donado a las familias más afectadas que perdieron su vivienda y su negocio. "Porque creemos que, en los momentos difíciles, estar presentes, acompañar y tender una mano hace la diferencia. Hoy, más que nunca, queremos que el teatro también sea solidaridad", concluyeron los actores.