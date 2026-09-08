Temperley apuesta al futuro: todos los juveniles que debutaron este año en primera

En el triunfo por 3 a 1 ante Colegiales, León Trebotic debutó como futbolista profesional en Temperley y se convirtió en el sexto jugador de las divisiones inferiores del club en tener su bautismo en primera división bajo el mando de Nicolás Domingo .

El estreno del mediocampista ratificó una de las principales características que tiene el ciclo del exfutbolista de Banfield, en el que los juveniles y todos los futbolistas surgido del Gasolero tiene un lugar muy importante en el plantel.

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No por nada seis de los 11 habituales titulares se formaron en las divisiones inferiores, partiendo desde Gabriel Hauche , el más experimentado, y terminando en Valentín Aguiñagalde , el más joven. Y en el medio aparecen los defensores Oswaldo Pacheco y Lucas Angelini , y los mediocampistas Franco Díaz y Pedro Souto .

Y esta tendencia se confirma, además, con el rol están teniendo chicos que el año pasado jugaron en Reserva. Hasta el momento, seis de ellos sumaron sus primeros minutos en esta temporada y el último que se sumó a la lista fue Trebotic, que ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo en lugar de Pedro Souto y debutó oficialmente en la institución en el triunfo del Gasolero ante Colegiales .

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Los jugadores que tuvieron su bautismo bajo el mando de Domingo en lo que va de la temporada de la Primera Nacional son los siguientes: el arquero Lisandro Morrone, los defensores Nicolás Ávalos y Martín Calzón, y los delanteros Francisco Silva y Bautista Fernández.

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Nicolás Ávalos, marcador central o volante central, debutó en el empate sin goles ante Midland por la fecha 9 y fue el único lo hizo como titular. Con apenas 20 años, es uno de los más jóvenes del plantel y ya suma 10 partidos en la temporada. Está en el club desde pre-infantiles y este año firmó contrato con el club hasta 2029.

Nicolás Ávalos es el chico que más partidos sumó desde su debut en primera.

Matías Calzón, lateral derecho, también tuvo su estreno en el empate Midland y hasta el momento suma 8 encuentros en el primer tiempo. Hasta el momento, no debutó como titular.

Lisandro Morrone, arquero, debutó en el empate sin goles ante Patronato en el estadio Alfredo Beranger por la lesión de Ezequiel Mastrolia y ya suma cuatro partidos en el primer equipo, tres de ellos como titular. Llegó al club con edad de sexta división y en 2025 firmó su primer contrato.

Lisandro Morrone, arquero de Temperley.

Francisco Silva, centrodelantero, tuvo su estreno en la victoria por 4 a 1 ante Güemes. El chico que llegó desde Córdoba con edad de quinta división y actualmente vive en la pensión del club ingresó en el segundo y cumplió su sueño. Hasta el momento, disputó dos partidos.

Bautista Fernández, centrodelantero, debutó en el triunfo por 3 a 0 ante Los Andes en el estadio Alfredo Beranger en la última edición del clásico del Sur. Fue, hasta el momento, su único partido en el equipo.