Los Andes se juega ante All Boys su última ficha para soñar con el Reducido

Los Andes juega en Lomas en busca de tres puntos necesarios.

Ya salvado del descenso y con mínimas chances de clasificar al Reducido, Los Andes recibirá este domingo a All Boys en el marco de la fecha 34 de la Primera Nacional, con la necesidad de obtener un triunfo para sostener su ilusión. El partido arrancará a las 15:30 y el árbitro será Yamil Possi.

Antes de jugar, el Milrayitas aseguró su lugar en la divisional gracias a la derrota de San Miguel y el empate de Acassuso, pero aún conserva posibilidades matemáticas de terminar dentro de los ocho primeros por el empate de Almirante Brown y eso buscará confirmar en el cruce ante el Albo.

Para conseguirlo, el equipo de César Monasterio está obligado a obtener los tres puntos en el estadio Eduardo Gallardón, ya que cualquier otro resultado lo dejaría afuera de carrera y sin jugar por nada de cara a las últimas dos fechas del campeonato.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Enfrente estará un equipo que también está obligado a ganar, pero en su caso para dar un paso clave en la lucha por evitar el descenso. El conjunto de Floresta supera por un punto a Acassuso y por dos a San Miguel en la zona baja y por eso los tres puntos le permitiría sacar una ventaja considerable cuando restan apenas dos encuentros.

Estos son los convocados para enfrentar a All Boys en el Estadio Eduardo Gallardón.#VamosMilrayitas

pic.twitter.com/ipy3clfhK2 — Club Los Andes (@clublosandes) October 18, 2026 X club Los Andes. Ante este rival necesitado, Los Andes buscará conseguir el segundo triunfo del ciclo de Monasterio para recuperarse de las últimas dos derrotas (Godoy Cruz y Racing de Córdoba) y mantener su ilusión de clasificar al Reducido hasta el final del torneo. Las posibles formaciones de Los Andes y All Boys Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz o Juan Manuel Vázquez, Alex Valdez Chamorro; Mario Galeano o Matías González y Mauricio Asenjo. All Boys: Juan Pablo Noce; Hernán Grana, Felipe Coronel, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares; Nicolás Barrientos, Gustavo Turraca, Gabriel Ramírez, Emiliano Purita; Matías Nouet y Lucas Cano. Árbitro: Yamil Possi.

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