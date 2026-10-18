domingo 18 de octubre de 2026
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18 de octubre de 2026
En Lomas.

Los Andes se juega ante All Boys su última ficha para soñar con el Reducido

Ante un rival que debe ganar para alejarse del descenso, Los Andes buscará un triunfo que lo mantenga con chances matemáticas de avanzar a los playoffs.

Los Andes juega en Lomas en busca de tres puntos necesarios.

Los Andes juega en Lomas en busca de tres puntos necesarios.

Ya salvado del descenso y con mínimas chances de clasificar al Reducido, Los Andes recibirá este domingo a All Boys en el marco de la fecha 34 de la Primera Nacional, con la necesidad de obtener un triunfo para sostener su ilusión. El partido arrancará a las 15:30 y el árbitro será Yamil Possi.

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Para conseguirlo, el equipo de César Monasterio está obligado a obtener los tres puntos en el estadio Eduardo Gallardón, ya que cualquier otro resultado lo dejaría afuera de carrera y sin jugar por nada de cara a las últimas dos fechas del campeonato.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Enfrente estará un equipo que también está obligado a ganar, pero en su caso para dar un paso clave en la lucha por evitar el descenso. El conjunto de Floresta supera por un punto a Acassuso y por dos a San Miguel en la zona baja y por eso los tres puntos le permitiría sacar una ventaja considerable cuando restan apenas dos encuentros.

Ante este rival necesitado, Los Andes buscará conseguir el segundo triunfo del ciclo de Monasterio para recuperarse de las últimas dos derrotas (Godoy Cruz y Racing de Córdoba) y mantener su ilusión de clasificar al Reducido hasta el final del torneo.

Las posibles formaciones de Los Andes y All Boys

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz o Juan Manuel Vázquez, Alex Valdez Chamorro; Mario Galeano o Matías González y Mauricio Asenjo.

All Boys: Juan Pablo Noce; Hernán Grana, Felipe Coronel, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares; Nicolás Barrientos, Gustavo Turraca, Gabriel Ramírez, Emiliano Purita; Matías Nouet y Lucas Cano.

Árbitro: Yamil Possi.

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