Tristán Suárez ganó y le metió presión a Temperley en la Primera Nacional

Tristán Suárez ganó y le mete presión a Temperley.

Tristán Suárez aprovechó el hecho de jugar antes que Temperley y sumó un valioso triunfo por 1-0 ante Patronato para quedar en soledad en la cima de la zona B. Ahora, el Gasolero quedó obligado a lograr los tres puntos ante San Martín de San Juan para no perderle pisada.

Con un gol de Iván Becker, de penal, el Lechero se recuperó del empate de la fecha pasada y sacó adelante un duro compromiso ante el conjunto de Paraná para mantenerse en el primer puesto de su zona.

Gracias a esta victoria, el equipo de José María Martínez llegó a los 62 puntos y le sacó tres de ventaja al Gasolero, que ahora deberá ganarle a San Martín, en San Juan, en la continuidad de la fecha 34 de la Primera Nacional para seguir prendido en la pelea por la final directa.

Temperley se anima a soñar. Vale aclarar que, en caso de igualdad de puntos, el ganador se define por diferencia de gol y en esa lucha, el conjunto de Ezeiza saca una importante ventaja. Por eso, en estas fechas que quedan, el equipo de Nicolás Domingo tiene que terminar con un punto más que Suárez para alcanzar la final.

Cuándo juega Temperley contra San Martín de San Juan El Gasolero afrontará este domingo, desde las 18:00, su compromiso ante el Santo sanjuanino por la fecha 34 de la Primera Nacional, donde buscará tres puntos para seguir soñando con el primer puesto de la zona B.

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