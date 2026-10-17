domingo 18 de octubre de 2026
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17 de octubre de 2026
Atrapante definición.

Tristán Suárez ganó y le metió presión a Temperley en la Primera Nacional

El Lechero venció 1-0 a Patronato de local y ahora Temperley está obligado a sumar los tres puntos ante San Martín, en San Juan, para seguir en lo más alto.

Tristán Suárez ganó y le mete presión a Temperley.

Tristán Suárez ganó y le mete presión a Temperley.

Con un gol de Iván Becker, de penal, el Lechero se recuperó del empate de la fecha pasada y sacó adelante un duro compromiso ante el conjunto de Paraná para mantenerse en el primer puesto de su zona.

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Gracias a esta victoria, el equipo de José María Martínez llegó a los 62 puntos y le sacó tres de ventaja al Gasolero, que ahora deberá ganarle a San Martín, en San Juan, en la continuidad de la fecha 34 de la Primera Nacional para seguir prendido en la pelea por la final directa.

Temperley se anima a so&ntilde;ar.

Temperley se anima a soñar.

Vale aclarar que, en caso de igualdad de puntos, el ganador se define por diferencia de gol y en esa lucha, el conjunto de Ezeiza saca una importante ventaja. Por eso, en estas fechas que quedan, el equipo de Nicolás Domingo tiene que terminar con un punto más que Suárez para alcanzar la final.

Cuándo juega Temperley contra San Martín de San Juan

El Gasolero afrontará este domingo, desde las 18:00, su compromiso ante el Santo sanjuanino por la fecha 34 de la Primera Nacional, donde buscará tres puntos para seguir soñando con el primer puesto de la zona B.

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