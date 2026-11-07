La maldición que buscará romper Lanús ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades

El cruce entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero se ha transformado, en los últimos años, en una cita sumamente atractiva y cargada de condimentos estadísticos. El historial general reciente expone una paridad asombrosa, pero para el Granate hay un pagaré pendiente que se ha vuelto una verdadera obsesión: ganar por primera vez en el estadio Madre de Ciudades.

El choque entre el Granate y el Ferroviario presenta antecedentes por Copa Argentina, Copa Sudamericana y el ámbito doméstico. Sin dudas, desde su ascenso a la máxima categoría Central Córdoba de Santiago del Estero se convirtió en uno de los animadores de los últimos campeonatos.

Partidos que quedaron en la memoria, duelos eliminatorios y otros tantos que pasaron desapercibidos, pero cada uno con su condimento extra. El cruce de este domingo tendrá la particularidad de que Lanús buscará quedar cuarto en las posiciones para llegar afilado a los playoffs del Torneo Clausura.

Desde el regreso del Ferroviario a la máxima categoría en 2019, el equilibrio ha sido la moneda corriente. En los 12 compromisos oficiales disputados en esta etapa, los números reflejan una paridad absoluta. Lanús se impuso en 3 oportunidades, Central Córdoba también se impuso en 3 juegos y empataron en 6 ocasiones.

Lanús tendrá un choque caliente ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

El "Madre de Ciudades": Una fortaleza inexpugnable para el Granate

Inaugurado en 2021, el imponente estadio Madre de Ciudades se convirtió en una piedra en el zapato para Lanús. Mientras que en el viejo estadio Alfredo Terrera el Granate llegó a cosechar mejores dividendos, el moderno recinto provincial ha sido esquivo.

Lanús se ha presentado allí por torneos locales y copas internacionales, cosechando empates trabajados o caídas dolorosas, pero jamás una victoria. Romper este maleficio es el gran objetivo del plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.

Los partidos más importantes de los últimos años

El duelo ha escalado en intensidad, regalando noches dramáticas y cruces que definieron cosas importantes. El primer choque definitorio se produjo el 14 de noviembre de 2019 correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la cual Central Córdoba se impuso por 1 a 0 sobre Lanús en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja.

Si bien no fue en Santiago del Estero, el choque para el Granate fue trascendental ya que se quedó sin la chance de jugar la final. Con gol de Christian Vega a los 9 minutos del segundo tiempo, el Ferroviario avanzó al partido decisivo de aquel certamen que luego perdería con River.

Luego, volvieron a verse las caras por los octavos de final de la Copa Sudamericana en 2025. En la ida, Central Córdoba se impuso por 1 a 0 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero en la vuelta Lanús aguantó la presión y lo ganó 1-0 sobre la hora con un gol agónico de Dylan Aquino a los 91 minutos. La historia se resolvió en los penales, donde el Granate estuvo más fino (4-2) y selló su clasificación a cuartos de final.

Por otra parte, en abril de 2026, por la fecha 16 del Torneo Apertura, protagonizaron un vibrante 0-0 en La Fortaleza. El partido quedó marcado por la tensión del final: a los 86 minutos, el experimentado defensor Carlos Izquierdoz tuvo en sus pies la victoria mediante un tiro penal, pero el arquero Alan Aguerre se vistió de héroe y le ahogó el grito al Granate.

Central Córdoba eliminó a Lanús de la Copa Argentina en 2019.

Dos realidades opuestas en el cierre del Torneo Clausura

El destino vuelve a cruzar a estos equipos en el estadio Madre de Ciudades. Lanús llega con el ánimo alto, arrastrando una seguidilla de 5 partidos invicto y con la clasificación a los playoffs ya asegurada, buscando un triunfo que lo catapulte al cuarto puesto de la Zona A.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa días convulsionados: tras despedir a su director técnico Sebastián Domínguez debido a una racha de 11 partidos sin ganar, afrontará el encuentro con un cuerpo técnico interino. Para el local es la chance de cerrar el año con una sonrisa ante su gente; para Lanús, la oportunidad perfecta de derribar, de una vez por todas, su pared más alta en el norte argentino.