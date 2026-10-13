Se acelera la inflación: 1,9% en septiembre y 33,4% acumulado en un año

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Por otro lado, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo.

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Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (1,7%) tuvo subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos; en los Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

#DatoINDEC

IPC Nacional: la división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%); y la de menor, Restaurantes y hoteles (1,1%)https://t.co/oZPDcvl43a pic.twitter.com/IdRg9NUWso — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

“Septiembre presenta una particularidad: históricamente es un mes de presión estacional sobre los precios, especialmente en frutas e indumentaria. Al analizar los nueve años comprendidos entre 2017 y 2025, encontramos que los precios estacionales aumentaron por encima de la inflación núcleo en siete de los nueve septiembres, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales”, comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.

Radiografía de los rubros

Del total de las doce divisiones, cinco finalizaron por encima del IPC. La de mayor variación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida de Educación (3%).

Un escalón debajo estuvieron Comunicación y Salud, con 2,5% y 2,4% respectivamente, y en último lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

En la misma línea que el IPC de septiembre estuvieron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura (ambos con 1,9%).

Le siguió Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%). En último lugar quedó el rubro de Restaurantes y hoteles (1,1%).

Qué se espera para octubre

Las primeras mediciones para el décimo mes del año posicionan a la inflación, nuevamente, en el sendero del 2%.

Para LCG, en los primeros días de octubre la suba de precios de los alimentos fue de 0,5%. Esta variación mantuvo una dinámica alcista en el valor de los insumos básicos de alimentación y, en las últimas cuatro semanas, el salto promedio para esta consultora es de 4,3%.

Los principales aumentos se dieron en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

En tanto, Analytica informó que, de acuerdo con la canasta de productos que evalúa, la suba del precio de los alimentos en el inicio de octubre fue de 0,8%. En base a esta medición, en las últimas cuatro semanas el aumento de precios es de 2,8%.

Los aumentos más importantes se dieron en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

A estos ajustes de los precios de los alimentos aún se les deben sumar las subas de los servicios públicos.