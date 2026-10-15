Fuerte represión policial en la marcha universitaria frente al Congreso

Las fuerzas de seguridad protagonizaron una feroz represión en la 5° Marcha Federal Universitaria , frente al Congreso , donde tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes. Desde la oposición denunciaron que hubo "una provocación".

Un grupo de infiltrados comenzaron a romper bancos y veredas y tirar piedras a la Policía, que actuó de forma inmediata contra la multitud, lo que arrojó heridos que tuvieron que ser atendidos por médicos que prestan voluntariamente su servicio en el lugar.

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Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

El presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto, luego de los incidentes de que protagonizaron las fuerzas de seguridad encargadas del operativo y alguno de los manifestantes, y habló con la prensa. “Hubo una provocación”, afirmó.

Un grupo de personas encapuchadas destruyó a mazazos un banco de la Plaza del Congreso, en medio de la represión.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/szJs5pc3d0 — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó.

Muchos de los manifestantes señalaron que los hechos se desencadenaron después de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper bancos y veredas y a tirar piedras a los agentes.

“Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, acusó una persona que estuvo en las inmediaciones del Congreso.

"Terminamos este acto con represión"



Los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad obligaron a adelantar el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria en Plaza del Congreso. pic.twitter.com/fXyE7NKXpF — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

"Los mismos violentos de siempre"

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos” y sostuvo que los manifestantes implicados “buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó la titular de la cartera de Seguridad tras el despliegue del protocolo antipiquetes, que incluyó la intervención de camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los sectores que arrojaron elementos contundentes e intentaron traspasar el vallado del Palacio Legislativo.

Finalmente, Monteoliva enfatizó que “quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia” y concluyó con un mensaje categórico: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.

También se pronunció al respecto, el asesor presidencial Santiago Caputo, quien apuntó contra “los zurdos” y se quejó de que “la única táctica que tienen es infundir terror”.

“Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza”, agregó en su cuenta de X.