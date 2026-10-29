El VAR semiautomático llega al fútbol argentino: qué es y cómo funciona

Revolución tecnológica en el fútbol argentino. La AFA confirmó oficialmente la implementación del sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) para los torneos de la Primera División a partir de la temporada 2027, marcando un hito en la modernización y la búsqueda de mayor justicia en el arbitraje local. Llega la modernización del VAR a nuestro país.

La medida busca reducir drásticamente los tiempos de revisión en las jugadas de fuera de juego, uno de los puntos más criticados del sistema actual por las largas interrupciones que genera en el desarrollo de los partidos. Con esta nueva tecnología, que ya se utiliza en las principales ligas de Europa y en los torneos de la FIFA, las determinaciones sobre posiciones adelantadas pasarán a resolverse en apenas unos segundos de forma digital.

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El debut oficial de esta herramienta está programado para el inicio del campeonato de 2027, aunque el plan de la AFA incluye un estreno anticipado a modo de ensayo general. Se trabaja a contrarreloj para poner a prueba el VAR semiautomático en la gran final del Torneo Clausura, programada para el próximo 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de La Plata - Diego Armando Maradona.

Asimismo, las autoridades del fútbol local evalúan la viabilidad técnica de implementar el sistema de manera excepcional en otros partidos decisivos del cierre de año, como la final de la Copa Argentina y la posterior Recopa de Campeones en enero de 2027. Todo en el marco de los cambios que sacuden a la Liga Profesional.

El funcionamiento del fuera de juego semiautomático se basa en una red de cámaras de seguimiento de alta velocidad instaladas en los estadios, combinada con un chip sensor dentro del balón. Este conjunto tecnológico procesa en tiempo real los puntos de datos de los futbolistas y el momento exacto del impacto de la pelota, enviando una alerta matemática e instantánea a la cabina del VAR. A pesar de la automatización del aviso, la decisión final y la validación de la jugada seguirán bajo la responsabilidad exclusiva del árbitro principal y los jueces de video.

Con este anuncio, la Liga Profesional da un salto de calidad internacional en materia de infraestructura deportiva, poniéndose a la vanguardia continental en la aplicación de tecnologías de precisión para el espectáculo masivo.

El VAR semiautomático podría hacer su debut en la final del Torneo Clausura.

Un avance para el VAR en Argentina

Al incorporar estas herramientas de revisión arbitral, la AFA avanzará con la implementación de una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, con la mira puesta en los puntos claves de cada futbolista para sancionar un fuera de juego.

Para cumplir con la función de este sistema, la pelota llevará un sensor interno que envía datos de contacto a la cabina, una información que puede ser fundamental para detectar un foffside o una intervención habilitada de un futbolista, ya que envía una alerta automática a la sala de video.

La alerta automática llega a la sala de video, donde los oficiales del VAR deben comprobar el momento del pase y la posición detectada antes de comunicar la decisión al árbitro de campo. El sistema agiliza el análisis, pero mantiene la validación arbitral de la jugada.