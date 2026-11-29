Estefanía Romero es la referente y la responsable de la ONG Esperanza Hoy y Siempre de Lomas con una historia de más de una década.

El mes que viene se podrá asistir al festejo abierto en Lomas gracias a la organización de la ONG.

Ya casi está todo listo para la celebración de Navidad que realiza desde hace 12 años la ONG de Lomas , Esperanza Hoy y Siempre que lleva adelante la referente y responsable, Estefanía Romero . Aún están juntando donaciones para que el festejo del mes que viene sea completo y en compañía de grandes y chicos del barrio y alrededores.

La ONG que además cuenta con el jardín de infantes Virgen del Cerro y el Centro Educativo Inclusivo ya prepara lo que va a suceder el martes 22 de diciembre en Iparraguirre 476 (entre Hidalgo y Santa Mónica), Lomas a las 14 y donde no faltarán las sorpresas sobre todo para los más chicos. "Si bien ya casi tenemos todo, lo que necesitamos son golosinas para repartir entre los chicos que asistan a la jornada navideña", aseguró Romero que trabaja constantemente en la inclusión de las personas con discapacidad.

El objetivo de estos encuentros es simplemente sacarle una sonrisa a los chicos del barrio que quieran participar junto a sus familias del encuentro de Navidad. "Además es una linda oportunidad para que los chicos puedan sacarse una foto con Papá Noel que estará presente durante la jornada", adelantó la organizadora y responsable de la celebración.

Los vecinos que puedan donar golosinas que serán sumamente importante para que los chicos puedan recibir un presente ese día, pueden hacerlo simplemente enviando un mensaje para coordinar día y horario de entrega.

"Ya tenemos juguetes que se entregarán también ese día como lo hacemos cada año porque queremos que todos se vayan con algo en sus manos", aseguró Romero que es una referente en la zona por sus acciones sociales y por su lucha constante para concientizar sobre espina bífida, una patología que ocurre cuando la columna vertebral no se cierra por completo, generando que la médula espinal y los huesos no se formen bien que ella misma padece desde su nacimiento. Por eso, se moviliza con su silla de ruedas.

Además de la presencia de Papá Noel, todos los chicos que asistan el próximo 22 de diciembre que tendrá lugar en la ONG y en la calle van a recibir una rica merienda para compartir en comunidad.

Por eso, quienes puedan dar una mano con las golosinas que es en este momento lo que más necesitan pueden enviar un mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 1141640680/1151040383