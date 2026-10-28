Troglio y Pellegrino resisten: Banfield y Lanús le escapan a la picadora de DTs de la Liga Profesional

Con la reciente salida de Guillermo Duró en Deportivo Riestra, ya son 28 los entrenadores que dejaron sus cargos durante esta temporada de la Liga Profesional , marcando un récord en el fútbol argentino . Hay solo 10 DTs que lograron sostenerse desde el comienzo, y entre ellos están Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino , los técnicos de Banfield y Lanús .

En un año marcado por la impaciencia y la urgencia de resultados, Troglio y Pellegrino lograron resistir a pesar de diferentes momentos complicados y están encaminados a finalizar sus respectivos contratos, ambos con vigencia hasta diciembre del 2026.

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Los dos sortearon momentos difíciles y siguen dentro del selecto grupo que logró esquivar la “trituradora” del fútbol argentino. Junto a ellos están Guillermo Barros Schelotto , que lo logró en Vélez; Leonardo Madelón , en Unión; Jorge Almirón , en Central; Nicolás Diez , en Argentinos Juniors; Ricardo Zielinski , en Belgrano; Facundo Sava , en Sarmiento; Diego Martínez , en Huracán; y Alfredo Berti , en Independiente Rivadavia.

La realidad de estas 10 instituciones, entre las que se encuentran Banfield y Lanús , parece un oasis en un contexto en el que las exigencias y las demandas constantes de buenos resultados impiden la consolidación de proyectos a largo plazo. Y los números están a la vista.

Pedro Troglio prendido a la ilusión de Banfield en la Copa Argentina.

En una temporada en la que hasta el momento se disputaron 30 fechas (faltan dos para el cierre de la fase regular), 20 instituciones cambiaron, al menos una vez, de cuerpos técnicos. Hay casos, como San Lorenzo, que ya va por su cuarto entrenador u otros, como River Plate, Deportivo Riestra, Aldosivi, Talleres y Racing, que van por el tercero.

En medio de este panorama, Banfield y Lanús ratificaron la confianza por sus proyectos en los momentos más delicados y los dos están con posibilidades de pelear por algo en la recta final de la temporada.

Los números de Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino en el 2026

Durante este año, ambos entrenadores transitan su segunda temporada al frente de Banfield y Lanús, respectivamente, pero con diferentes performances.

En el Taladro, Troglio suma ocho victorias, ocho empates y 14 derrotas por el campeonato local, teniendo una efectividad del 35,5% de los puntos en juego. Sin embargo, en la Copa Argentina, los números son mejores, ya que es uno de los cuatro semifinalistas de esta edición, tras eliminar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Riestra.

Mauricio Pellegrino apuntó al próximo compromiso de Lanús ante Defensa y Justicia.

Del lado del Granate, los números de Pellegrino son mejores. Por el campeonato local, el DT suma 10 victorias, 13 empates y 9 derrotas, resultados que le permiten hoy estar en zona de clasificación a las copas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en 2025, la cuenta pendiente estuvo en el plano internacional: eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y más tarde en la reválida de la Copa Sudamericana.

Los 28 entrenadores que dejaron sus cargos este año