Cuál es el talento oculto de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, tiene un talento artístico que hasta ahora no había salido a la luz. Según lo contó su mamá, la nena de 11 años le compuso una muy bonita canción.
Wanda Nara contó que Francesca, la hija mayor que tuvo con Mauro Icardi, tiene un talento y una sensibilidad muy especial.
Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, tiene un talento artístico que hasta ahora no había salido a la luz. Según lo contó su mamá, la nena de 11 años le compuso una muy bonita canción.
“Le dije: ‘Franchi, tenés que escribir, tenés que conseguir un piano y tenés que tocar esta canción’. Y nada, la verdad me sorprende mucho, le gusta mucho”, le contó Wanda Nara a Gente sobre el talento de su hija.
Para Wanda Nara, Francesca no solamente tiene sensibilidad para la música; aseguró que también tiene una personalidad que le permite transmitir sus emociones a través de lo que crea.
“Es súper sensible y ella transmite todo su amor o todo lo que te quiere decir en esa canción. La canción hablaba de mí, de sus hermanos y nada, la verdad que me sorprenden siempre mis hijos”, aseguró la conductora.
Wanda Nara también reveló qué valores espera transmitirles a sus hijos más allá de cualquier cuestión material o de la fama. “Que no se rindan nunca, que puedan cumplir sus sueños de lo que quieran ser. Que cuenten con una mamá que los va a acompañar en lo que elijan y nada, que sean felices. Que vivan la vida, cada cosa por más mínima, que la disfruten, que sean ellos y que sean buenas personas, que me parece lo más importante”, sostuvo la conductora.
“Son muy unidos. En la canción esa que me hizo Francesca hablaba de sus hermanos mayores y vos decís: ‘Viste que a veces están en la suya con edades diferentes, muy diferentes’. Me gusta que sean unidos y buenas personas. Los hijos copian esas cosas, uno a veces cree que no, pero los chicos te están mirando todo el tiempo”, sentenció Wanda Nara sobre sus hijos.