Cuál es el talento oculto de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi , tiene un talento artístico que hasta ahora no había salido a la luz. Según lo contó su mamá, la nena de 11 años le compuso una muy bonita canción.

“Le dije: ‘Franchi, tenés que escribir, tenés que conseguir un piano y tenés que tocar esta canción’. Y nada, la verdad me sorprende mucho, le gusta mucho”, le contó Wanda Nara a Gente sobre el talento de su hija.

Para Wanda Nara, Francesca no solamente tiene sensibilidad para la música; aseguró que también tiene una personalidad que le permite transmitir sus emociones a través de lo que crea.

“Es súper sensible y ella transmite todo su amor o todo lo que te quiere decir en esa canción. La canción hablaba de mí, de sus hermanos y nada, la verdad que me sorprenden siempre mis hijos”, aseguró la conductora.

Wanda Nara y Francesca Icardi.

Los valores de Wanda Nara a sus hijos

Wanda Nara también reveló qué valores espera transmitirles a sus hijos más allá de cualquier cuestión material o de la fama. “Que no se rindan nunca, que puedan cumplir sus sueños de lo que quieran ser. Que cuenten con una mamá que los va a acompañar en lo que elijan y nada, que sean felices. Que vivan la vida, cada cosa por más mínima, que la disfruten, que sean ellos y que sean buenas personas, que me parece lo más importante”, sostuvo la conductora.

“Son muy unidos. En la canción esa que me hizo Francesca hablaba de sus hermanos mayores y vos decís: ‘Viste que a veces están en la suya con edades diferentes, muy diferentes’. Me gusta que sean unidos y buenas personas. Los hijos copian esas cosas, uno a veces cree que no, pero los chicos te están mirando todo el tiempo”, sentenció Wanda Nara sobre sus hijos.