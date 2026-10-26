Clima en el AMBA: prometen una semana primaveral casi sin lluvia

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se viene una semana con clima primaveral y algo de “calorcito” en Lomas de Zamora y el AMBA. En ese sentido, las temperaturas mínimas superarán en general el dígito y las máximas llegarán a estar por encima de los 20°.

Por lo tanto, por estos días parecen haber quedado atrás las lluvias y se vienen jornadas agradables e ideales para llevar a cabo actividades al aire libre.

Pronóstico. Tras el frío y las lluvias, se viene una semana primaveral en el AMBA

Cielo gris. El sol duró poco: vuelve la inestabilidad y el mal clima se queda hasta el domingo

El lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 9° a los 18°, por lo que será el da más frío de toda la semana.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 12° y 20°.

Cómo cierra el clima de la semana

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°, por lo que será el día más agradable de toda la semana.

En tanto, el jueves se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del noreste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 14° a los 22°. Para el viernes se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sudeste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 14° y los 24°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°.