lunes 26 de octubre de 2026
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26 de octubre de 2026
Descanso.

Clima en el AMBA: prometen una semana primaveral casi sin lluvia

El SMN anunció que se vienen días con máximas por encima de los 20° y los días de lluvia parecen hacer quedado atrás por lo menos por ahora en Lomas de Zamora y el AMBA.

Mejora el clima. Por estos días parecen haber quedado atrás las lluvias.

Mejora el clima. Por estos días parecen haber quedado atrás las lluvias.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se viene una semana con clima primaveral y algo de “calorcito” en Lomas de Zamora y el AMBA. En ese sentido, las temperaturas mínimas superarán en general el dígito y las máximas llegarán a estar por encima de los 20°.

Por lo tanto, por estos días parecen haber quedado atrás las lluvias y se vienen jornadas agradables e ideales para llevar a cabo actividades al aire libre.

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El lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 9° a los 18°, por lo que será el da más frío de toda la semana.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 12° y 20°.

Cómo cierra el clima de la semana

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°, por lo que será el día más agradable de toda la semana.

En tanto, el jueves se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del noreste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 14° a los 22°. Para el viernes se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sudeste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 14° y los 24°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°.

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