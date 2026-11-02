Una esquina de Lomas de Zamora, tres nombres y una historia que no se olvida

Las calles de Lomas de Zamora guardan historias que merecen ser contadas y nombres que no deben caer en el olvido. Con esa premisa, el programa Esquinas por la Memoria sigue llegando a los barrios para homenajear a los vecinos desaparecidos por la dictadura militar.
En el cruce de Manuel Castro y Rivera colocaron nuevos carteles con los nombres de Horacio Manuel Kofman, Mabel Noemí Fernández de Kofman y Amelia Ana Higa. Familiares, autoridades locales, concejales, vecinos y organizaciones de derechos humanos participaron del emotivo encuentro que se dio en el marco de las actividades para conmemorar los 50 años del golpe de Estado.
Horacio y Mabel Kofman eran un matrimonio que compartían su vida y militancia unidos por la organización popular. Horacio fue trabajador municipal y Mabel una joven comprometida con el trabajo barrial. Por su parte, Amelia era estudiante de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y una de las personas desaparecidas de la colectividad japonesa en Argentina.
Una nueva actividad por los 50 años del golpe.
Los tres fueron secuestrados el 16 de mayo de 1977 por una patota que entró a la casa de Manuel Castro 463 donde vivían Horacio y Mabel. En ese momento, Mabel estaba embarazada y desde Abuelas de Plazo de Mayo siguen buscando al hijo o hija que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978. La pareja estuvo detenida en el centro clandestino El Vesubio al igual que Amelia Ana Higa, quien además estuvo en El Campito.
Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.
Un mural lleno de memoria en la Plaza Libertad de Lomas
En la Plaza Libertad de inauguraron un mural en homenaje a 46 vecinos desaparecidos durante la última dictadura militar. La Comisión de Lomas Oeste por la Memoria junto al Municipio de Lomas y diferentes organizaciones de derechos humanos organizaron la jornada que tuvo una importante convocatoria de vecinos, familiares, autoridades y referentes.
A la presentación del mural se sumó el descubrimiento de una placa con un código QR que, al ser escaneado con un celular, brindará acceso a información sobre la historias de los vecinos desaparecidos. También hubo números poesía, baile y música en vivo a cargo de artistas locales.
Vecinos de Lomas Oeste y agrupaciones de derechos humanos se estuvieron reuniendo desde diciembre del año pasado para planificar el homenaje. Primero juntaron información sobre los desaparecidos de la zona y luego se formó la Comisión de Lomas Oeste por la Memoria, que empezó a articular con artistas, concejales y el Municipio para la creación del mural. La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante.