Una esquina de Lomas de Zamora, tres nombres y una historia que no se olvida

Las calles de Lomas de Zamora guardan historias que merecen ser contadas y nombres que no deben caer en el olvido. Con esa premisa, el programa Esquinas por la Memoria sigue llegando a los barrios para homenajear a los vecinos desaparecidos por la dictadura militar .

En el cruce de Manuel Castro y Rivera colocaron nuevos carteles con los nombres de Horacio Manuel Kofman, Mabel Noemí Fernández de Kofman y Amelia Ana Higa . Familiares, autoridades locales, concejales, vecinos y organizaciones de derechos humanos participaron del emotivo encuentro que se dio en el marco de las actividades para conmemorar los 50 años del golpe de Estado .

Horacio y Mabel Kofman eran un matrimonio que compartían su vida y militancia unidos por la organización popular. Horacio fue trabajador municipal y Mabel una joven comprometida con el trabajo barrial. Por su parte, Amelia era estudiante de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y una de las personas desaparecidas de la colectividad japonesa en Argentina.

Los tres fueron secuestrados el 16 de mayo de 1977 por una patota que entró a la casa de Manuel Castro 463 donde vivían Horacio y Mabel. En ese momento, Mabel estaba embarazada y desde Abuelas de Plazo de Mayo siguen buscando al hijo o hija que debió nacer entre diciembre de 1977 y enero de 1978. La pareja estuvo detenida en el centro clandestino El Vesubio al igual que Amelia Ana Higa, quien además estuvo en El Campito .

Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.

Un mural lleno de memoria en la Plaza Libertad de Lomas

En la Plaza Libertad de inauguraron un mural en homenaje a 46 vecinos desaparecidos durante la última dictadura militar. La Comisión de Lomas Oeste por la Memoria junto al Municipio de Lomas y diferentes organizaciones de derechos humanos organizaron la jornada que tuvo una importante convocatoria de vecinos, familiares, autoridades y referentes.

A la presentación del mural se sumó el descubrimiento de una placa con un código QR que, al ser escaneado con un celular, brindará acceso a información sobre la historias de los vecinos desaparecidos. También hubo números poesía, baile y música en vivo a cargo de artistas locales.

Vecinos de Lomas Oeste y agrupaciones de derechos humanos se estuvieron reuniendo desde diciembre del año pasado para planificar el homenaje. Primero juntaron información sobre los desaparecidos de la zona y luego se formó la Comisión de Lomas Oeste por la Memoria, que empezó a articular con artistas, concejales y el Municipio para la creación del mural. La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante.