Brown de Adrogué perdió con CADU y se jugará la permanencia en la última fecha

Brown de Adrogué deberá seguir penando

Brown de Adrogué no pudo asegurarse la permanencia en la Primera B al perder frente a CADU, un rival directo, por 1-0 en el estadio Lorenzo Arandilla. Aunque está fuera del puesto de descenso, le queda una bala que no deberá desperdiciar en la Barranca quilmeña.

Ahora, el Tricolor quedó un punto arriba de la UAI Urquiza y dos por debajo de CADU y Liniers. El próximo fin de semana se jugará calculadora en mano en varios estadios. Aguanten los corazones.

Partido de dientes apretados, con dos equipos concentrados, sabiendo lo que se jugaban, sin regalar nada, atentos al mínimo detalle. Brown de Adrogué sacó una pequeña luz, fue más ambicioso en la búsqueda dentro de una lucha frenética, pero sin generar situaciones claras frente al arco de Fabricio Henricot.

Brown de Adrogué no lo esperaba

La dupla movió piezas para el complemento, pero antes de que se pudieran meter en ritmo de juego, CADU rompió el cero. Giro y volea al ángulo de Kevin Redondo que sorprendió a Sebastián Giovini.

Se rompió el trámite, los zarateños defendieron a rajatabla la ventaja, Brown de Adrogué perdió la compostura, se fue a la carga exponiéndose a la contra, pero en su ceguera no encontró claridad.

Los centros no prosperaron, los defensores se agigantaron y el reloj fue una bomba de tiempo. Se le fue al Tricolor una posibilidad única, de esas que no se pueden escapar, pero a la batalla de la angustia le queda un round más. Ahí el golpe deberá ser certero.