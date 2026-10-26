martes 27 de octubre de 2026
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26 de octubre de 2026
Mano a mano.

Brown de Adrogué perdió con CADU y se jugará la permanencia en la última fecha

A pesar de la derrota por 1-0 como local, Brown de Adrogué está fuera de la zona de descenso, pero no salvado. Define su suerte en la Barranca.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Brown de Adrogué va por el paso de la salvación.

Brown de Adrogué va por el paso de la salvación.

Brown de Adrogué va por el paso de la salvación.

Brown de Adrogué va por el paso de la salvación.

Brown de Adrogué deberá seguir penando

Brown de Adrogué no pudo asegurarse la permanencia en la Primera B al perder frente a CADU, un rival directo, por 1-0 en el estadio Lorenzo Arandilla. Aunque está fuera del puesto de descenso, le queda una bala que no deberá desperdiciar en la Barranca quilmeña.

Ahora, el Tricolor quedó un punto arriba de la UAI Urquiza y dos por debajo de CADU y Liniers. El próximo fin de semana se jugará calculadora en mano en varios estadios. Aguanten los corazones.

Partido de dientes apretados, con dos equipos concentrados, sabiendo lo que se jugaban, sin regalar nada, atentos al mínimo detalle. Brown de Adrogué sacó una pequeña luz, fue más ambicioso en la búsqueda dentro de una lucha frenética, pero sin generar situaciones claras frente al arco de Fabricio Henricot.

Brown de Adrogué no lo esperaba

La dupla movió piezas para el complemento, pero antes de que se pudieran meter en ritmo de juego, CADU rompió el cero. Giro y volea al ángulo de Kevin Redondo que sorprendió a Sebastián Giovini.

Se rompió el trámite, los zarateños defendieron a rajatabla la ventaja, Brown de Adrogué perdió la compostura, se fue a la carga exponiéndose a la contra, pero en su ceguera no encontró claridad.

Los centros no prosperaron, los defensores se agigantaron y el reloj fue una bomba de tiempo. Se le fue al Tricolor una posibilidad única, de esas que no se pueden escapar, pero a la batalla de la angustia le queda un round más. Ahí el golpe deberá ser certero.

Terminó el partido

Brown de Adrogué perdió 1-0 con CADU y deberá jugarse la permanencia en la última fecha.

Brown de Adrogué es una tromba

El equipo de Adrogué se lanza al ataque a puro centro sobre el área de Fabricio Henricot.

El Tricolor va con todo

Remate de Matías Noble que viboreó y controló el arquero.

¡¡¡GOL DE CADU!!!

A los 8 minutos. Volea de Kevin Redondo desde afuera del área, travesaño, rebote en Sebastián Giovini y a la red.

Comenzó el segundo tiempo

Brown de Adrogué va por el triunfo que le asegure la permanencia.

Terminó el primer tiempo

En un partido friccionado y pocas llegadas, Brown de Adrogué iguala en cero con CADU.

La primera de CADU

Cabezazo llovido de Julio López que rebotó en la parte alta del horizontal.

De larga distancia

Remate de Elián Robles por arriba del travesaño. Está mejor Brown de Adrogué.

Se acercó el local

Centro bajo de Jonatan Bogado que despejó Franco Suárez en el área chica.

Comenzó el partido

Brown de Adrogué busca sellar su permanencia en la Primera B cuando reciba en el estadio Lorenzo Arandilla a Defensores Unidos de Zárate, rival directo, por 41º y anteúltima fecha de la temporada.

Así forman los equipos

Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre y Braian Guerrero; Alexis Castaño, Elián Robles, Matías Noble y Lucas Baldunciel; Nicolás Meaurio y Brandon López. DT: Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera.

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CADU: Fabricio Henricot; Mauro Alarcón, Julio López, Franco Suárez y Luis Olivera; Joaquín Tello, Kevin Redondo, Alex Baigorria y Martín Giménez; Alan Sombra y Stefan Herrera. DT: Sebastián Farías.

Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Lorenzo Arandilla. TV: LPF Play.

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