Lourdes Sánchez blanqueó su romance y apareció un gesto del Chato Prada que sorprendió

Lourdes Sánchez blanqueó el romance en el Día de la Madre y su ex también hizo un comentario.

Tras una polémica separación, finalmente este domingo del Día de la Madre, Lourdes Sánchez decidió blanquear su romance con el rugbier Francisco Liotta , pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el gesto que tuvo el Chato Prada .

Después de tantos comentarios sobre la relación que habría tenido la bailarina Sánchez con el rugbier, la pareja decidió intercambiar algunos mensajes de amor en sus redes que dejó en evidencia que la relación sentimental ya es un hecho, pero justo en ese intercambio virtual apareció Pablo "el Chato" Prada en escena.

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Ese detalle llamó la atención de los usuarios que no pensaron que el ex iba a aparecer en medio del blanqueo de un romance del que se estuvo hablando en las últimas semanas cuando se confirmó la ruptura de la pareja.

En la foto de este Día de la Madre se la ve a Lourdes junto a un enorme ramo de flores. La bailarina publicó la imagen junto a un emotivo mensaje dedicado a su hijo, Valentín -fruto de su relación de 16 años con el productor de Marcelo Tinelli- y escribió: "De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso".

Esa publicación recibió numerosos comentarios, pero hubo dos que se destacaron especialmente: el del Chato Prada, y el de Francisco, el joven de 27 años con quien está saliendo Lourdes.

El Chato Prada dejó un mensaje que nunca fue respondido al contrario de lo que sucedió con emoji de corazón que dejó Francisco Liotta.

El detalle que sorprendió fue la diferencia en las respuestas de Lourdes, que a Francisco le contestó el mensaje de un corazón con otro corazón y al Chato Prado, que le puso "Feliz día a la mejor mamá del mundo", no le contestó nada.

Otra foto que confirma la nueva relación

Pero ahí no terminó la historia de los posteos en redes ya que después de intercambiar esos corazones en la publicación de Lourdes, Francisco dio un paso más para que no haya dudas del romance y compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la bailarina con un ramo de flores: "Feliz día para esta mamucha también", escribió el deportista junto a la imagen.