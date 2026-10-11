De cuántos millones era el acuerdo prenupcial de Zaira Nara y Diego Forlán

Zaira Nara y Diego Forlán , exfutbolista y actual director técnico de la Selección de Uruguay , tuvieron una escandalosa separación hace 15 años cuando tenían todo planeado para el casamiento . En medio de la reconciliación de la modelo de Jakob Von Plessen, se conocieron detalles de aquella historia.

Nora Colosimo , la mamá de Wanda y Zaira Nara, aseguró que la separación no estuvo vinculada con un contrato económico. “No había prenupcial, eso siempre fue una mentira. No se casaron porque Zaira vio algo en su teléfono”, aseguró en LAM.

Sin vueltas. Zaira Nara contó la verdad sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

Donde hubo fuego. Se reconciliaron Zaira y Jakob Von Plessen: "Siempre hubo mucho amor"

Luego de escuchar a Nora Colosimo, Ángel de Brito recibió inmediatamente una versión completamente opuesta que llegaba desde sus colegas de Uruguay.

Según contó el conductor del ciclo de América TV , periodistas y fuentes uruguayas le aseguraron que el acuerdo prenupcial sí existió e incluso sostuvieron que Zaira Nara lo habría firmado.

“Había prenupcial, me lo contó Diego a mí. Hasta Zaira lo firmó, 3 millones de dólares en caso de divorcio, sin sueldo mensual”, leyó Ángel de Brito.

La propia Zaira Nara contó muchos años después que durante un vuelo logró ver la contraseña del teléfono celular del entonces futbolista.

Zaira Nara y Diego Forlán.

“Antes no me había interesado saberla. Era muy fácil. Dije ‘por algo la vi’”. En otra entrevista reveló que encontró un mensaje de WhatsApp que no le gustó y decidió cancelar el casamiento.

La relación entre Zaira Nara y Diego Forlán comenzó alrededor de 2008 y en marzo de 2011 anunciaron formalmente el casamiento.

Pero en junio de 2011, la modelo anunció la separación y quedó para siempre asociada a una frase que se convirtió en uno de los mensajes más recordados de aquella ruptura: “Menos mal que no me casé”.