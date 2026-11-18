Banfield tiene un refuerzo que todavía sigue sin jugar.

Banfield incorporó ocho futbolistas en la última ventana del mercado de pases, pero hay un futbolista de esta lista que todavía no debutó con la camiseta albiverde y cerró el semestre sin sumar un minuto en el equipo dirigido por Pedro Troglio.

El Taladro tardó en habilitar a sus refuerzos por estar inhibido por la FIFA, pero consiguió levantar el castigo antes de la fecha 4 ante Racing y a partir de ahí pudo inscribir al arquero Diego Rodríguez; los defensores Renzo Malanca, Nehuén Paz y Lautaro Cano; el mediocampista Manuel Arteaga; y los delanteros Alexander Machado, Matías Hernández y Adrián Balboa.

De todos ellos, hay uno que todavía sigue sin debutar con la camiseta de Banfield. Se trata del colombiano Manuel Arteaga, que cerró el semestre sin tener participación en el equipo, más allá de que integró el banco de suplentes en cuatro oportunidades, tres veces en el Torneo Clausura y una por la Copa Argentina.

¿Por qué aún no jugó Arteaga en Banfield? El mediocampista ofensivo, de 27 años, fue uno de los últimos futbolistas que el Taladro logró inscribir por un contratiempo en los papeles y recién quedó habilitado para ser convocado a partir de la fecha 7 ante River Plate.

se suma al Club Atlético #Banfield. pic.twitter.com/mCbhWjECcu — Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 28, 2026 X Banfield Arteaga, que llegó en condición de futbolista libre y tiene contrato hasta diciembre del 2027, integró el banco de suplentes en los partidos ante el Millonario, Aldosivi, Deportivo Riestra (Copa Argentina) y Atlético Tucumán, pero en ninguno logró ingresar. A las semanas de su habilitación, sobre finales de septiembre, el volante colombiano sufrió un desgarro en el aductor de su pierna derecha y eso lo sacó de las canchas algunas semanas. Sin embargo, después de su recuperación siguió afuera del equipo por decisión del cuerpo técnico de Troglio y cerró el semestre sin sumar minutos en cancha. Los números de los refuerzos de Banfield Diego Rodríguez: 12 partidos (1080 minutos) Adrián Balboa: 10 partidos (870 minutos) Alexander Machado: 12 partidos (813 minutos) Matías Hernández: 8 partidos (294 minutos) Renzo Malanca: 3 partidos (225 minutos) Lautaro Cano: 3 partidos (216 minutos) Nehuén Paz: 3 partidos (66 minutos)

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