Crítica situación en la fábrica Dánica de Llavallol: sigue el acampe para resistir los puestos

El acampe de los trabajadores de Dánica continúa esta semana frente a la planta de Llavallol , mientras esperan una nueva instancia de diálogo. Según informaron, el viernes tendrán una nueva audiencia en la que buscarán avanzar en una alternativa que permita destrabar el conflicto y sostener las fuentes laborales.

"Pasamos a una nueva audiencia para el día viernes. Nosotros solo reclamamos puestos de trabajo", expresaron los trabajadores, al referirse al reclamo que mantienen desde que se conoció el cierre definitivo de la planta.

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Mientras aguardan esa instancia, los empleados continúan organizándose para sostener el acampe. "Seguimos el acampe toda la semana a la espera de la próxima audiencia, a ver si podemos destrabar parte del conflicto", señalaron.

El cierre de la planta de producción se concretó el 30 de septiembre, luego de décadas de actividad en Llavallol. Dánica, la marca de margarina de la empresa Dorada S.A, que desde 2018 perteneció al Grupo Beltrán, atravesaba una situación de crisis desde 2020.

El cierre de la planta de producción se concretó el 30 de septiembre.

En enero de 2025, un acuerdo con el sindicato había permitido una reapertura parcial de la planta para continuar con tareas de envasado. Sin embargo, al cumplirse el plazo acordado, la firma avanzó con el cierre definitivo.

A mediados de septiembre, los empleados encontraron un aviso que comunicaba el cese de actividades previsto para fin de mes. Desde entonces, comenzaron a organizarse para permanecer frente a la fábrica y reclamar por la continuidad de los puestos de trabajo.

El acampe continúa con el acompañamiento de familiares y organizaciones sindicales.

"Hay momentos donde se decae un poco"

Ahora, la expectativa está puesta en la audiencia del viernes. Mientras tanto, el acampe continúa con el acompañamiento de familiares y organizaciones sindicales que se acercaron durante los últimos días para respaldar el reclamo.

"El ánimo varía. Esta situación de estar en la calle hay momentos que estás fortalecido y hay otros donde se decae un poco, pero nos vamos apoyando entre nosotros y junto con la familia", expresaron. En ese sentido, remarcó que el objetivo es sostenerse colectivamente mientras esperan una respuesta: "Tratar de aguantar esta situación que hoy nos toca a todos".

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) difundieron mensajes respaldando a los trabajadores de Dánica. "Ni un puesto de trabajo menos" y "los puestos de trabajo se defienden" fueron algunos de los mensajes, también destacaron la llegada de mercadería, presencia y apoyo.