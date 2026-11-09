Hoy el papa León XIV pasará por Lomas de Zamora y visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole

El papa León XIV pasará por Lomas de Zamora y visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole.

En lo que se proyecta como una de las jornadas más emotivas de su visita a la Argentina, el papa León XIV se trasladará desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de Buenos Aires hacia el corazón de la zona sur del conurbano bonaerense. Tras cruzar el Puente La Noria, el vehículo papal ingresará a Lomas de Zamora, conectando barrios emblemáticos como Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario, Banfield, Parque Barón y Llavallol.

El trazado contempla el avance por el ex Camino Negro (Av. Juan Domingo Perón), la Av. Juan XXIII —donde bordeará el predio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)— y el Cruce de Lomas en la intersección con la Ruta Provincial N.º 4 (Camino de Cintura), para dirigirse luego por la Av. Lacaze en dirección a Claypole, partido de Almirante Brown.

La convocatoria popular en Lomas de Zamora Para acompañar el paso del Sumo Pontífice, la comunidad y el municipio de Lomas de Zamora organizaron múltiples puntos de encuentro a lo largo del trayecto:

Recondo y Camino Negro (Villa Fiorito / Ingeniero Budge)

Virgen de Itatí y Camino Negro (Villa Centenario / Villa Albertina)

Larroque y Camino Negro (Banfield / Santa Marta)

Colombres y Camino Negro (Lomas Centro)

Av. Juan XXIII y Madrid (Parque Barón)

Av. Juan XXIII y Camino de Cintura (Parque Barón)

Av. Antártida Argentina y Camino de Cintura (Llavallol) Se convoca a los vecinos a congregarse con banderas argentinas y termos para aguardar el paso de la comitiva. Debido a la envergadura del despliegue, se implementará un operativo especial de seguridad con cortes totales en el ex Camino Negro y la Ruta 4 entre las 6:00 y las 12:00 hs, además de desvíos temporales en más de 15 líneas de colectivos.

La llegada al Cottolengo: entre la multitud y la intimidad Al aproximarse al Pequeño Cottolengo Don Orione, el papa León XIV abordará el Papamóvil sobre la Av. Lacaze para transitar a paso de hombre los últimos 700 metros, flanqueado por vallas y corralitos donde se agruparán delegaciones de parroquias, organizaciones sociales, gremios y colectivos de la discapacidad. Se prevé que entre 300 mil y un millón de personas se ubiquen en las inmediaciones y el parque trasero del predio para seguir la transmisión mediante pantallas gigantes. Una vez atravesados los portones de la institución, el clima cambiará hacia un marco de profundo recogimiento e intimidad: Recorrida a pie y encuentro institucional : El Santo Padre caminará entre las "casas" del centro de día donde residen unas 400 personas con discapacidad, ámbito en el que se saludará con autoridades políticas, incluyendo al gobernador Axel Kicillof.

Capilla del Corazón Inmaculado : Dentro de la capilla donde descansa la reliquia de San Luis Orione, León XIV mantendrá un encuentro reservado con unos 1.200 asistentes, en su mayoría residentes, trabajadores e integrantes de comunidades eclesiásticas vinculadas a la discapacidad.

Gestos y testimonios : Los internos le obsequiarán un solideo y un cartel confeccionado con materiales reciclados que alude al concepto del Papa sobre los "descartados". Además, escuchará los testimonios de Marta (78 años, ciega y con discapacidad psicomotriz) y de Norma (quien encontró en la institución su hogar tras una infancia compleja).

Música y cierre privado: La ceremonia en la capilla contará con la actuación del músico Abel Pintos. Posteriormente, el Pontífice se dirigirá a una de las residencias de varones con discapacidad severa para sostener una reunión estrictamente privada antes de concluir su itinerario matutino.

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