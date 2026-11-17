Lowrdez Fernández , integrante del grupo Bandana , se presentó este martes a declarar en el juicio que investiga a su expareja, Leandro García Gómez. El acusado enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión y sigue detenido en la cárcel de Ezeiza.

La causa investiga los episodios ocurridos en octubre de 2025 en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, hechos por los que García Gómez permanece detenido en el penal de Ezeiza mientras avanza el proceso en su contra.

Llanto en El Trece. El estremecedor momento de la entrevista de Moria Casán a Lowrdez de Bandana

La causa. Piden juzgar al exnovio de Lowrdez de Bandana por violencia de género

En diálogo con Desayuno Americano, en América TV, Lowrdez confesó cómo se siente frente al juicio. “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Estoy muy triste”, reconoció la integrante de Bandana.

Al ser consultada sobre lo que tenía previsto declarar ante el juez, la cantante fue clara respecto de su postura: “Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”.

Luego volvió a remarcar su angustia por la situación que atraviesa: “Me pone triste todo”. También hizo referencia a la premura con la que estaba llegando a la audiencia.

Consultada sobre la relación con su expareja y le preguntaron si reconocía que había existido violencia y si había mantenido algún tipo de comunicación con él. Sin embargo, Lowrdez prefirió no responder y continuó su camino hacia el tribunal.

Lowrdez declaró en la causa.

Cómo sigue la causa contra el ex de Lowrdez

Luego, en Desayuno Americano el periodista Carlos Salerno dio detalles de la causa y la postura de Lowrdez. “La querella es la parte denunciante, quien pide llevar adelante la investigación. Todo pasó igual sin que Lowrdez denuncie, que es la víctima. Tampoco denunció la madre”, contó Carlos Salerno.

Además, sostuvo que la investigación pudo avanzar a partir de distintas pruebas y testimonios sobre el comportamiento del acusado. “No hizo falta una denuncia porque se probó en distintas situaciones, con testimonios y parejas anteriores, una conducta violenta de Leandro García Gómez”, afirmó el periodista.

Por último, Carlos Salerno describió los hechos que serán analizados durante el juicio, entre ellos la presunta privación de la libertad de Lowrdez, el suministro de fármacos para mantenerla adormecida y la grabación de un video mientras se encontraba bajo los efectos de esas sustancias.