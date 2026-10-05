Para Temperley "es un envión anímico total", afirmó Franco Benítez

Temperley se recuperó del traspié ante Deportivo Maipú y frente a un rival directo como Gimnasia de Jujuy dio una muestra más de carácter, digna de un equipo que tiene como objetivo jugar la final por el primer ascenso. Quedan cuatro fechas para determinar si el equipo de Nicolás Domingo le puede arrebatar la punta a Tristán Suárez.

Este fin de semana, el Gasolero le arrebató el 2º puesto de la zona B de la Primera Nacional al Lobo y recortó a dos las unidades respecto del Lechero. Tristán Suárez será el primero en jugar la próxima fecha, ya que el sábado visitará a Colegiales, mientras que el sábado Temperley será local de Nueva Chicago, mientras que los jujeños recibirán a Gimnasia y Tiro de Salta.

Factor clave. El goleador que alimenta la ilusión de Temperley en la recta final de la Primera Nacional

Uno arranca el torneo diciendo que son todas finales porque la verdad que estos equipos todos pelean por ago, la categoría en sí en durísima Uno arranca el torneo diciendo que son todas finales porque la verdad que estos equipos todos pelean por ago, la categoría en sí en durísima

Luego del gran triunfo en casa, donde solo perdió dos partidos en la temporada (Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta), Franco Benítez resaltó la importancia de sobreponerse a un resultado adverso, como ya les había ocurrido ante Güemes de Santiago del Estero, Ferro Carril Midland y Colegiales.

Temperley: la marca de un estilo

“Era lo que laburamos, sabíamos que el partido se podía tornar difícil, un rival directo nuestro. Por suerte lo pudimos dar vuelta y hacer lo que sabemos que es bajar la pelota al piso y hacer lo que veníamos trabajando desde enero hasta ahora”, afirmó el volante ofensivo en diálogo con LocosxTemperley.

La manija de Temperley: Franco Benítez.

El estadio Alfredo Beranger fue testigo de un muy buen partido, donde Temperley lo dio vuelta en el primer tiempo, lo pudo liquidar en el complemento y terminó sufriendo con el remate de Cristian Menéndez que devolvió el travesaño en los minutos finales.

“Es un envión anímico total levantar un partido así con un rival directo. Allá se nos hizo muy difícil (derrota en la primer a rueda), a parte veníamos de esa racha (fueron ocho sin victorias) que no podíamos ganar y venir acá haciéndonos fuertes de local creo que es muy importante también con nuestra gente”, reconoció el oriundo de la ciudad de José Clemente Paz.

Franco Benítez y el próximo desafío

Formado en el semillero de Argentinos Juniors, Franco Benítez tuvo dos etapas en Brown de Adrogué y llegó a Temperley desde Universidad de Concepción de Chile. Hoy es una pieza clave del equipo de Nicolás Domingo y un referente para los delanteros, detalle no menor con sus siete asistencias en la temporada, además de haber anotado un gol (1-1 con Almagro).

Seguimos junTos, siempre junTos. https://t.co/85xZNWRDxG — Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 3, 2026

Nueva Chicago es la próxima “final”, en Turdera. Un Torito que la pelea en la zona baja de la tabla, pero que será un hueso duro de roer. “Uno arranca el torneo diciendo que son todas finales porque la verdad que estos equipos todos pelean por ago, la categoría en sí en durísima”, dijo Franco Benítez.

Y remató: “Chicago sabemos que está abajo y necesita salir. Van a venir a muerte, como nosotros también tenemos más cosas que ganar que ellos que es la punta. Hay que estar preparados y mentalizados para lo que viene”.