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15 de octubre de 2026
Inesperado.

La drástica decisión de Güemes que favorece a Temperley en la definición de la Primera Nacional

Güemes, rival de Temperley en la última fecha, resolvió jugar con futbolistas de su club en lo que resta del torneo, tras consumarse su descenso al Federal A.

Temperley se abraza a la ilusión de llegar a la gran final.

Temperley se abraza a la ilusión de llegar a la gran final.

Con la agónica victoria ante Nueva Chicago, Temperley dio una muestra de carácter y logró tres puntos valiosos para alcanzar a Tristán Suárez en la cima de la zona B a tres jornadas del final de la Primera Nacional. Y en medio de esta reñida definición, el “Celeste” recibió un guiño de Güemes, a quien visitará en la última jornada.

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En ese sentido, en las últimas horas, se conoció la drástica decisión que tomó Güemes después de consumarse su descenso al Federal A. A través de una publicación en las redes sociales, informó que afrontará los últimos tres partidos del campeonato con futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.

“El Club Atlético Güemes informa que, de cara a las fechas restantes del Torneo, apostará por jugadores de nuestra casa, reafirmando el compromiso de brindar oportunidades a quienes forman parte de nuestra institución”, detalló el club de Santiago del Estero.

El comunicado oficial del rival de Temperley.

El comunicado oficial del rival de Temperley.

El comunicado, además, resalta que “el club continúa trabajando en la rescisión de los contratos de algunos futbolistas del plantel”, quienes obviamente no vestirán la camiseta azulgrana del “Gaucho” en las fechas finales de la Primera Nacional.

Lo que le resta jugar a Temperley en la definición de la Primera Nacional

Antes de su visita a Santiago del Estero, donde podría sellar su clasificación a la gran final, Temperley tendrá dos partidos importantes para alimentar su ilusión. El domingo, desde las 18:00, visitará a San Martín de San Juan y siete días más tarde, en el estadio Alfredo Beranger, recibirá a Chacarita Juniors.

Tristán Suárez, su gran competidor y quien tiene mejor diferencia de gol, tendrá dos partidos de local en esta atrapante definición de la zona B. El sábado recibirá a Patronato, después visitará a Almagro y cerrará la fase regular ante Deportivo Maipú.

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