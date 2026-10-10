La Negra Vernaci fulminó al jurado de MasterChef Celebrity: "Son jodidos"

Wanda Nara y la Negra Vernaci, en MasterChef Celebrity.

La Negra Vernaci continúa contando su malestar con las devoluciones que realiza jurado de Masterchef Celebrity Argentina a sus preparaciones y se confesó en un diálogo con Wanda Nara. “Dicen cosas horribles”, dijo la participante del certamen culinario de Telefe.

Wanda Nara trató de llevarle tranquilidad de la Negra Vernaci al señalar que hacen fuertes comentarios del plato y no de ella a modo personal, pero no fue suficiente. “Si, pero a mí me duele igual porque yo no parezco sensible pero lo soy. Me pone mal, viste cómo son, son jodidos”, reveló la locutora.

La sugerencia de Wanda Nara La Negra Vernaci incluso le comentó a la figura de Telefe que hasta tenía pensada una respuesta perfecta para contraatacar a Germán Martitegui y que desistió a último momento para no tener problemas a futuro. “Vos hacete la desentendida, fingí que está todo bárbaro”, le aconsejó Wanda Nara.

La Negra Vernaci, contra el jurado. “Vos me das miedo, siento que te tenemos que tener acá, que cuando te vayas nos vas a destruir”, finalizó Wanda Nara ante la Negra Vernaci.

La locutora le aclaró que “nunca habla de los demás”, a excepción de “en un círculo muy pequeño”, y también aprovechó el momento para quejarse de que Maru Botana “despelucha” todos los platos.

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