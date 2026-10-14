Locomotora Castro, del boxeo a Gran Hermano VIP, ShowMatch y MasterChef Celebrity

Locomotora Castro falleció este miércoles a sus 59 años , en un bingo de la localidad de Morón. El exboxeador también tuvo un paso por la televisión en varios realitys, como Bailando por un Sueño, Gran Hermano VIP y MasterChef Celebrity.

A tan solo meses de haber tenido su última pelea profesional y haberse retirado del boxeo, Locomotora Castro fue uno de los participantes anunciados en la edición de famosos de Gran Hermano, llamada GH VIP 2007.

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Fue el octavo eliminado el 9 de julio de 2007, perdiendo el mano a mano telefónico frente a Robertino Tarantini con un 73,5% de los votos en contra.

Cuatro años después, Jorge Castro sorprendió a todos con su participación en Bailando por un Sueño 2011 , en Showmatch, con la conducción de Marcelo Tinelli en El Trece.

Tuvo problemas para desenvolverse en la pista del certamen, ya que su entrenamiento enfocado en la fuerza lo hizo "duro" para los pasos de baile.

Sin embargo, su personaje brilló durante las "previas" que realizaba junto al conductor, en las que a menudo bromeaba sobre su peso y su pasado como campeón mundial. Finalmente, la buena onda no bastó para conquistar al jurado y quedó eliminado de la competencia durante el segundo ritmo.

En 2025, Locomotora Castro integró el elenco de MasterChef Celebrity, en Telefe, o que terminó siendo su última participación en un reality de televisión. La misma fue breve y desencadenó un conflicto mediático con Wanda Nara y el jurado.

Su debut en la cocina no fue el mejor y, luego de dos episodios, terminó directo en la gala de eliminación de los domingos. Tras un fallido plato de albóndigas de pollo, el exboxeador se convirtió en el primer eliminado del certamen.

Su abrupta salida lo llevó a enfrentarse públicamente con Wanda Nara y el jurado, luego de reclamar destratos de su parte en varias entrevistas: “Una cara de ort… El Tano no (por Donato). Él es espectacular, pero los demás, ni una sonrisa, nada”.

“Yo tengo 14 comedores y nueve merenderos. Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando”, reclamó en su momento.