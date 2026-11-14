Se terminó el sueño de Banfield: perdió con Boca y quedó eliminado de la Copa Argentina

Se terminó el sueño de Banfield en la Copa Argentina
Banfield no pudo dar el golpe ante Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder por 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en una de las semifinales del certamen federal. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena pegó en los momentos clave del partido y le dio forma a una sólida victoria ante un Taladro que mostró mucho ímpetu y valentía, pero al que le faltó claridad en los metros finales para aspirar a un mejor resultado.
El tanto de Ascacíbar en la última jugada del primer tiempo resultó determinante en el desarrollo del juego porque, a partir de ese golpe anímico, Boca construyó una victoria contundente. El conjunto de la Ribera justificó la diferencia en el complemento, donde hizo valer su jerarquía y, con dos transiciones rápidas de contragolpe —primero con la definición de Villa y más tarde con la de Lozano—, liquidó la historia antes de los 30 minutos del segundo tiempo.
Por su parte, el equipo dirigido por Pedro Troglio fue de mayor a menor. El Taladro salió a la cancha con mucha intensidad y, a los 5 minutos de juego, tuvo una ocasión clarísima en los pies de Tomás Adoryan que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, mermó su rendimiento con el correr de los minutos y el Xeneize se adueñó paulatinamente del control, aunque el Taladro siempre se mantuvo en partido.
Lejos de bajar los brazos, el conjunto albiverde siguió buscando el arco rival tras el duro cachetazo del cierre de la primera etapa, pero careció de precisión en los metros decisivos y, en su afán por buscar el empate, dejó espacios que Boca no desaprovechó.
¡Final del partido: Boca eliminó a Banfield!
El equipo de Rodolfo Arruabarrena pegó en momentos clave y le ganó por 3 a 0 a Banfield en una de las semifinales de la Copa Argentina.
¡Gol de Boca!
A los 27 minutos, el Xeneize sentencia la historia ante Banfield. Tras una buena circulación de pelota, Villa encontró a Lozano con un preciso centro y el defensor marcó el tercero.
¡BOCA AMPLIÓ LA VENTAJA! Lozano marcó el 3-0 ante Banfield a los 73 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/WNJiWZFA7z— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Banfield va por la heroica, pero le falta claridad
El Taladro sintió el segundo gol de Boca, pero no baja los brazos. El equipo de Pedro Troglio sigue yendo, aunque le falta precisión en los metros finales.
¡Gol de Boca!
A los 18 minutos, Sebastián Villa recibió por izquierda, se metió al medio y sacó un derechazo esquinado para el 2-0.
¡GOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lOtMT8S7Fl— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
¡Arrancó el segundo tiempo!
Banfield y Boca disputan los últimos 45 minutos en Mendoza
¡Final del primer tiempo!
Después del agónico gol de Ascacibar, Nazareno Arasa pitó el final de la etapa inicial.
¡Golazo de Boca!
Exquisito pase de Leandro Paredes, preciso cabezazo de Ascacibar y 1 a 0 para el Xeneize en el cierre del primer tiempo.
¡GOL DE BOCA! Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/bvvXoS4pHe— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
De contra, una nueva chance para el Taladro
Banfield salió rápido, aprovechó los espacios que dejó Boca y armó una buena contra, pero le faltó determinación en los metros finales y el arquero xeneize no se complicó ante un violento remate de Lautaro Gómez.
Banfield, y otra aproximación peligrosa
Si bien es superado en el juego por Boca, le saca provecho a sus momentos y nuevamente exigió a Montero, esta vez con un remate desde afuera de Adoryan que, tras un desvío, casi ingresa por detrás del arquero.
Boca domina y Banfield resiste
Promediando los 30 minutos, el equipo de Arruabarrena tomó el control de las acciones y maneja la pelota ante un Banfield que resiste.
Llegó la respuesta de Boca: ahora respondió el Ruso Rodríguez
El arquero del Taladro estuvo firme y le tapó una chance clara a Velasco, que recibió por izquierda, encaró para el medio y probó con un remate rasante.
Banfield tuvo el primero y Montero lo evitó
A los 5 minutos, Tomás Adoryan ensayó una tijera que soprendió a todos, pero no al arquero colombiano, que se lució y mandó la pelota al córner.
¡MONTERO SALVÓ A BOCA EN EL ARRANQUE!El arquero del Xeneize le negó el primer gol del partido a Adoryán que había inventado una gran pirueta. pic.twitter.com/5L6N61Xch7— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
¡Arrancó el partido en Mendoza!
Banfield y Boca ya juegan por un boleto a la final de la Copa Argentina.
Así formarán Banfield y Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado, Adrián Balboa.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
Banfield quiere seguir soñando en la Copa Argentina y hoy tendrá su desafío más exigente: Boca Juniors. En el estadio Malvinas Argentinas, se medirá con el Xeneize por un lugar en la gran final —instancia en la que ya espera Platense—, en busca de una victoria histórica. El encuentro arrancará a las 19:00 y el árbitro será Nazareno Arasa.
El Taladro se presentará en Mendoza con la ilusión de dar el golpe ante el gran candidato del certamen, que llega en alza tras consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional y se encuentra a solo una semana de disputar la final de la Copa Sudamericana.
Ante un rival dulce y en pleno envión, Banfield intentará hacer historia para firmar su mejor actuación en esta competencia, lo que a su vez le permitiría quedar a un solo partido de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.
Esa es la meta del equipo de Pedro Troglio, que viene de superar por penales a Deportivo Riestra en los cuartos de final y previamente había dejado en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán y Midland. Con esta campaña, el conjunto del sur igualó su mejor marca histórica en el torneo (en 2022 cayó en semifinales ante Talleres de Córdoba) y ahora va por un paso más.
Para conseguirlo, Troglio —que ya sabe lo que es eliminar a Boca en este certamen— analiza realizar algunas modificaciones respecto al último compromiso ante Atlético Tucumán, aunque recién confirmará la alineación titular horas antes del inicio del cotejo en suelo mendocino.
El presente de Boca y la rotación del Vasco
Sin embargo, el desafío no será sencillo. Enfrente estará el duro equipo de Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa un gran presente futbolístico, aunque inmerso en una seguidilla de encuentros definitorios: la próxima semana disputará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro en Colombia.
A pesar de esa agenda apretada, el Vasco afrontaría esta semifinal con lo mejor que tiene a disposición, manteniendo gran parte de la base que el sábado pasado venció a Defensa y Justicia para quedarse con el título anual. Uno de los pocos futbolistas que rotaría sería Lautaro Blanco, mientras que existe la posibilidad de que Santiago Ascacíbar ocupe un lugar en el banco de suplentes.
Las posibles formaciones de Banfield y Boca Juniors
Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Árbitro: Nazareno Arasa.