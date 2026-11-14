Se terminó el sueño de Banfield: perdió con Boca y quedó eliminado de la Copa Argentina

Se terminó el sueño de Banfield en la Copa Argentina

Banfield no pudo dar el golpe ante Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder por 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en una de las semifinales del certamen federal. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena pegó en los momentos clave del partido y le dio forma a una sólida victoria ante un Taladro que mostró mucho ímpetu y valentía, pero al que le faltó claridad en los metros finales para aspirar a un mejor resultado.

El tanto de Ascacíbar en la última jugada del primer tiempo resultó determinante en el desarrollo del juego porque, a partir de ese golpe anímico, Boca construyó una victoria contundente. El conjunto de la Ribera justificó la diferencia en el complemento, donde hizo valer su jerarquía y, con dos transiciones rápidas de contragolpe —primero con la definición de Villa y más tarde con la de Lozano—, liquidó la historia antes de los 30 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el equipo dirigido por Pedro Troglio fue de mayor a menor. El Taladro salió a la cancha con mucha intensidad y, a los 5 minutos de juego, tuvo una ocasión clarísima en los pies de Tomás Adoryan que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, mermó su rendimiento con el correr de los minutos y el Xeneize se adueñó paulatinamente del control, aunque el Taladro siempre se mantuvo en partido.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto albiverde siguió buscando el arco rival tras el duro cachetazo del cierre de la primera etapa, pero careció de precisión en los metros decisivos y, en su afán por buscar el empate, dejó espacios que Boca no desaprovechó.