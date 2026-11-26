En MasterChef Celebrity , en Telefe, los jurados Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen les propusieron a los participantes un duelo de equipos que se definió “por detalles milimétricos”. Dos bandos, de cuatro participantes cada uno, tuvieron que cocinar tres platos.

El menú de tres platos que debían realizar los grupos encabezados por Hernán “Mala Fama” Coronel y Martita Fort hizo que los jueces pusieran al plato principal como mayor peso a la hora de decidir quiénes subían al balcón para pelear por los beneficios y quiénes pasaban a la noche de última chance.

Todo mal. El jurado de MasterChef, contra los participantes: "Decepcionados"

“En la entrada, y más allá de que ninguno le pegó a la vajilla ni a la presentación, nos gustó bastante todo. En el postre, de una mousse nos gustó el sabor pero no la textura y de la otra fue al revés. En el principal, las dos costillas de cordero con un buen punto, podrían haber sido más caramelizadas, ricos purés y salsas raras. En esos milímetros están los que van a la noche de beneficios y los que tienen delantales grises”, enumeró Damián Betular.

Finalmente, los jurados de MasterChef Celebrity determinaron quiénes lograron los mejores platos de la noche y los que se terminaron llevando el delantal gris.

“El equipo que gana este desafío y va a la noche de beneficios es el de color rojo”, anunció el jurado, decretando como ganadores a Mala Fama, Rocío Robles, Mike Amigorena y Julieta Poggio.

Todos festejaron muy eufóricamente y Lizy Tagliani, con su chispa habitual, se sumó a pesar de ser del equipo rival con el objetivo de salvarse ella también, aunque sin éxito.

Tanto Lizy Tagliani como Martita Fort, Sebastián Presta y Pablo Giralt tendrán que cocinar en la noche de última chance para salvarse de la gala de eliminación de la semana 9 de Masterchef Celebrity.